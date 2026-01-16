FdI, Sara Kelany denuncia: "Meloni al governo? I giudici liberano gli immigrati"

“I dati parlano chiaro: a fronte di governi che mettono in atto politiche migratorie più restrittive, aumentano i provvedimenti giurisdizionali che vanno in direzione ostinata e contraria. Non è una coincidenza. Se da un lato il governo trattiene nei Cpr soggetti pericolosi, dall’altro alcuni giudici, rispondendo evidentemente a pulsioni ideologiche, decidono di vanificare questi sforzi, rimettendo in libertà immigrati in attesa di espulsione”.

La deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento immigrazione Sara Kelany, in un articolo scritto sul Tempo, ha lanciato una pesante accusa contro le toghe. "È accaduto all’inizio dell’esperienza del trattato Italia-Albania – ha proseguito – durante la quale tutti i soggetti che erano stati lì trasferiti per l’esecuzione dei provvedimenti accelerati di espulsione, sono stati rispediti in Italia grazie a delle ordinanze, prodotte in ciclostile, che non esaminavano la situazione del singolo migrante, ma con le quali ci si voleva arrogare il diritto di decidere quali fossero i cosiddetti 'Paesi Sicuri'. E non è un caso che il magistrato che fu l’artefice di quelle ordinanze sia leader della corrente 'Magistratura democratica'. La cronaca, purtroppo, ci restituisce una moltitudine di casi simili”.