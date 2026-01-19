Renzi risfoglia la sua Margherita imbarcando i delusi del Pd

È lei, in fondo, la grande protagonista di giornata: nata come lista per riunire le forze civiche alle regionali, ora nella testa dell’ex premier può diventare la sigla giusta per rilanciare Iv e il centro del centrosinistra.

Con Salvini il ritardo è una certezza!». Il clima, insomma, è quello della battaglia. E, pian piano, la truppa renziana comincia a serrare i ranghi nella sala di Palazzo Castiglioni, addobbato a festa per la Casa Riformista.

Neanche il tempo di arrivare a Milano, dove ieri si è tenuta la 14esima assemblea nazionale di Italia Viva, che Matteo Renzi parte subito all’attacco. Sui social del partito, infatti, compaiono poche righe caustiche: «Italia Viva ringrazia il ministro Salvini per i soliti ritardi dei treni e comunica che di conseguenza l’assemblea inizierà alle 11.30 anziché alle 11.

Il modello è ben chiaro nella testa di Renzi: «Una Margherita 4.0». Ma cambiare nome a Italia Viva non basta per far lievitare il consenso. E le politiche sono ormai dietro l’angolo. Anzi, per il senatore sono più che imminenti: «Penso che Meloni anticiperà di qualche mese le elezioni. Si voterà nella primavera 2027 dopo le midterm americane e le presidenziali francesi». Alla Casa Riformista serve quindi attrarre nuove energie e Renzi sa su chi puntare: «È fondamentale il protagonismo dei sindaci, di chi vuole andare via da Forza Italia, di chi non crede più in questo Pd».

Un target ben preciso che Renzi ha dimostrato a più riprese di aver messo nel mirino durante tutta l’assemblea nazionale di Italia Viva. Non a caso, l’ospite d’onore è stato Beppe Sala, simbolo di quegli amministratori esterni al Partito democratico ma organici al centrosinistra. Ed è stato proprio il sindaco di Milano- difeso a spada tratta da Renzi che ha definito «dilettanti della politica» quelli che nel campo largo chiedono discontinuità rispetto alla sua amministrazione- a evocare la necessità di un nuovo soggetto moderato. «Nessuno è un amante del centro. Fa anche poco figo. Ma nel centrosinistra manca qualcosa, una quarta gamba», ha spiegato Sala. Ecco servito l’assista Renzi.

Capitolo dem delusi: la kermesse è stata l’occasione per mandare messaggi chiari agli insofferenti della segreteria Schlein. Non a caso, è stato ufficializzato l’ingresso nella Casa Riformista di Pietro Bartolo, medico simbolo dell’accoglienza a Lampedusa ed ex europarlamentare dem. Non solo però. In sala si è fatto un gran vociare quando è comparsa Marianna Madia, deputata del Pd nonché ministro ai tempi del governo Renzi. Il suo potrebbe essere il prossimo cambio di casacca pesante. Un messaggio chiaro, quindi, a Elly: la sfida è aperta.