Schlein silurata: chi c'era alla cena di Natale a casa Prodi per farla fuori

"Un invitato manca all’appuntamento, scusandosi tanto - si legge ancora -: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi . Un altro, al contrario, c’è e non sarebbe mancato per niente al mondo: il senatore Graziano Delrio , ex ministro, ex renziano, anima inquieta del Pd". Il tempo scorre e il loro obiettivo è chiaro: "Fissare una road map dell’anno nuovo per dare corpo all’araba fenice del centrosinistra, costruire un luogo adatto a tutti quelli che non vogliono stare nel Pd di Elly Schlein, considerato troppo a sinistra, e nel M5s di Giuseppe Conte , considerato troppo variabile".

Tutti i commensali sono stati assai attivi negli ultimi mesi e hanno una discreta esperienza in fatto di intese allargate, e contano soprattutto tutti su ottime entrature nei "salotti" che contano. I centristi però secondo l'Espresso hanno due grossi problemi. Il primo si chiama Matteo Renzi, ingombrante e sempre in prima fila, capace di costruire e distruggere progetti con la stessa facilità e scaltrezza. Il secondo invece è Silvia Salis, ed è paradossale perché la sindaca di Genova secondo molti sarebbe la candidata premier ideale. L'ex atleta azzurra però è una donna, e questo secondo il settimanale la renderebbe indigeribile ai nomi sopra citati. In ogni caso, si vedrà: "Gli erranti in cerca di un centro hanno stabilito di rivedersi a gennaio. E di lanciare qualcosa di pubblico in aprile", conclude L'Espresso parlando addirittura di "una costituente".