Silvia Albano, la toga anti-Meloni ospite del Pd all'evento per il "no"

Silvia Albano ospite del Partito democratico. L'occasione? Il "no" al referendum sulla riforma della giustizia. La presidente di Magistratura Democratica, nota per aver deciso sui Cpr in Albania e per i suoi post contro la maggioranza, ha partecipato come relatrice a un evento organizzato dai dem. In un convegno, svoltosi presso la sezione romana di Ponte Milvio, la toga ha voluto dire la sua spiegando perché votare "sì" è un errore.
La stessa Albano - ricorda Il Tempo -, il 10 gennaio, era in prima fila, seduta al fianco della segretaria Elly Schlein, al primo evento per il "no" organizzato dalla società civile. Insieme a loro anche Rocco Maruotti, segretario dell’Anm. In ogni caso quella della giudice non è una posizione nuova. Invitata ad Atreju, la festa di FdI, Albano aveva accusato il governo.
Referendum giustizia, il diktat nel Pd: "Votare No anche se siete d'accordo"Contro la riforma Nordio si schierano intellettuali, attori e cantanti (dimostrando tutti di non averla letta), ma il fr...
Per lei "il cuore della riforma non è la separazione delle carriere. L'obiettivo della riforma è bloccare l'invadenza della magistratura rispetto alla politica, cosa che ci porta da un'altra parte rispetto allo Stato di diritto che oggi conosciamo che prevede che il governo debba agire nei limiti della legalità. Ritengo importante confrontarsi sempre anche con chi non la pensa come me: sulla riforma la mia maggiore preoccupazione è l'indipendenza della magistratura" ma "vengo qui a confrontarmi, io sono una persona pacata, tranquilla, che si confronta con tutti, non ho paura di confrontarmi". E sui colleghi ha voluto precisare: "I magistrati non sono tutti di sinistra. Anzi, nelle elezioni interne vince sempre la corrente considerata di destra. La maggioranza non ce l'ha certo Magistratura Democratica".