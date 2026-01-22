Silvia Albano, la toga anti-Meloni ospite del Pd all'evento per il "no"

Silvia Albano ospite del Partito democratico. L'occasione? Il "no" al referendum sulla riforma della giustizia. La presidente di Magistratura Democratica, nota per aver deciso sui Cpr in Albania e per i suoi post contro la maggioranza, ha partecipato come relatrice a un evento organizzato dai dem. In un convegno, svoltosi presso la sezione romana di Ponte Milvio, la toga ha voluto dire la sua spiegando perché votare "sì" è un errore.

La stessa Albano - ricorda Il Tempo -, il 10 gennaio, era in prima fila, seduta al fianco della segretaria Elly Schlein, al primo evento per il "no" organizzato dalla società civile. Insieme a loro anche Rocco Maruotti, segretario dell’Anm. In ogni caso quella della giudice non è una posizione nuova. Invitata ad Atreju, la festa di FdI, Albano aveva accusato il governo.