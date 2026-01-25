Libero logo
domenica 25 gennaio 2026
Matteo Piantedosi azzera la sinistra: ecco i numeri degli sbarchi (crollati)

2' di lettura

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo alla kermesse della Lega “Idee in movimento” a Rivisondoli (Abruzzo), ha difeso con forza l’azione del governo sul fronte immigrazione e sicurezza, puntando soprattutto sui numeri che dimostrano un crollo drastico degli sbarchi.“I numeri sono importanti”, ha esordito Piantedosi, citando ironicamente la celebre frase di Nanni Moretti in “Palombella rossa”. Ha poi sottolineato il trend in netto calo: “A gennaio 2026 siamo alla metà degli arrivi dell’anno scorso”, con una decrescita esponenziale rispetto ai tre anni precedenti.

Inoltre ha ricordato che l’inazione dei governi passati ha creato enormi difficoltà: “L’inazione totale dei governi precedenti ha fatto sì che noi stessi abbiamo avuto difficoltà nel primo anno di governo, ci siamo trovati di fronte alla necessità di ricostruire un sistema”. Successivamente, grazie a misure adottate anche in continuità con il lavoro avviato da Salvini, si è registrata una prima riduzione, poi consolidata, fino al dimezzamento attuale: “quest’anno siamo alla metà degli arrivi dell’anno scorso, che pure erano -60% rispetto al periodo critico dei due anni precedenti”.

Matteo Piantedosi, la circolare del Viminale: "Immigrati da espellere e Cpr"

È iniziata a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, la riunione sulla sicurezza annunciata da Giorgia Meloni ...

Poi Piantedosi ha respinto le critiche dell’opposizione, che ha accusato di aver “scoperto” solo ora il tema sicurezza: “Quando l’opposizione immagina di mettermi in difficoltà in Parlamento, cito dei numeri che sono importanti”. Ha annunciato un imminente “pacchetto” di circa sessanta misure sulla sicurezza, probabilmente divise in uno o due decreti: “Abbiamo in cantiere […] un decreto sicurezza, anzi probabilmente due decreti sicurezza […] sono circa una sessantina. Una parte significativa va proprio a curare questo aspetto delle baby gang”.

Albania, Piantedosi smonta la sinistra: "80 euro al giorno? Non è un 5 stelle"

"Qualcuno pensa debbano stare in stamberghe? Non si tratta di un 5 stelle come inteso in Italia. Il costo complessi...
