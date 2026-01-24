Libero logo
Albania, Piantedosi smonta la sinistra: "80 euro al giorno? Non è un 5 stelle"

di
sabato 24 gennaio 2026
2' di lettura

"Qualcuno pensa debbano stare in stamberghe? Non si tratta di un 5 stelle come inteso in Italia. Il costo complessivo si aggira intorno agli 80 euro giornalieri per tutto, ovvero per vitto e alloggio. Questa è una cornice economica massima che viene raggiunta solo se il personale viene impiegato al massimo dei numeri. La discussione sui costi è provinciale e miope poiché si fonda sul fatto che noi i nostri poliziotti li trattiamo bene, a differenza di chi in passato destinava loro altro tipo di alloggiamenti". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a margine del Forum Internazionale del Turismo a Milano alla domanda sul rinnovo dell'accordo per alloggiare in resort a 5 stelle gli agenti di servizio nei centri in Albania.

"Noi riteniamo quanto fatto in Albania un investimento che l'Europa ci chiede, avalla e approva - ha aggiunto il ministro - Proprio ieri, in un vertice con la Germania, quest'ultima si è resa protagonista di iniziative importanti sui cosiddetti 'return hub', ovvero sulla realizzazione di centri di trattenimento e rimpatrio in paesi terzi sicuri".

E sulla bufala sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina è arrivata una secca smentita. "Premesso che non ci risulta in questo momento, ma anche se fosse le delegazioni straniere scelgono loro all'interno del proprio ordinamento a chi rivolgersi per assicurare la cornice di sicurezza alle delegazioni stesse - ha spiegato Piantedosi -. Quindi non vedo quale problema ci sia ed è una cosa molto normale. Il coordinamento della sicurezza rimane ovviamente assicurato dalle autorità nazionali". 

matteo piantedosi
albania

