Giorgia Meloni, "match point nel 2026": Les Echos la incorona

Per Giorgia Meloni siamo già al "Game set match"?. Les Echos, prestigioso quotidiano economico francese, paragona la premier italiana a Jannik Sinner sostenendo che in questo 2026 appena iniziato la leader di Fratelli d'Italia avrebbe a disposizione un "match point".
"In Italia, match point per Giorgia Meloni nel 2026?", titola oggi il quotidiano spiegando che "dopo lo sdoganamento politico, il governo di Giorgia Meloni è riuscito in una 'normalizzazione' economica", e il paese "ha riconquistato la fiducia dei mercati, affermandosi come un pilastro stabile e affidabile in seno alla zona euro". Parole che, immaginiamo, provocheranno fegati spappolati a sinistra.
"L'Italia - scrive Les Echos - non manca di punti forti nel suo gioco. Le sue banche sono oggi ben più solide e capitalizzate rispetto al 2011, allontanando il rischio di una crisi finanziaria di sistema". "A fine 2025 - continua - ha ufficialmente superato il Giappone per diventare la quarta potenza esportatrice mondiale". E "con una crescita delle esportazioni del 48% in un decennio, l'Italia progredisce due volte più velocemente della Francia e della Germania, mostrando un'eccedenza commerciale solida (circa 55 miliardi di euro)".
"Ma questo dinamismo nelle esportazioni - conclude Les Echos - si trova di fronte a una doppia sfida monetaria e politica quest'anno. Da una parte, la rivalutazione dell'euro rispetto al dollaro penalizza la competitività dei prodotti italiani. Dall'altra, la crescita del protezionismo americano minaccia direttamente il paese, terzo fornitore europeo degli Stati Uniti". "L'Italia del 2026 - aggiunge - non potrà più contare sulla 'chance' del rilancio europeo o sui passati exploit dei suoi giganti industriali, minacciati da un irreversibile declino. Il suo governo non mostra alcuna strategia economica chiara, se non quella di proclamare la sua serietà di bilancio".