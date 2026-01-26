Giorgia Meloni, "match point nel 2026": Les Echos la incorona

"In Italia, match point per Giorgia Meloni nel 2026?", titola oggi il quotidiano spiegando che "dopo lo sdoganamento politico , il governo di Giorgia Meloni è riuscito in una ' normalizzazione' economica ", e il paese "ha riconquistato la fiducia dei mercati , affermandosi come un pilastro stabile e affidabile in seno alla zona euro". Parole che, immaginiamo, provocheranno fegati spappolati a sinistra.

Per Giorgia Meloni siamo già al "Game set match"?. Les Echos , prestigioso quotidiano economico francese, paragona la premier italiana a Jannik Sinner sostenendo che in questo 2026 appena iniziato la leader di Fratelli d'Italia avrebbe a disposizione un " match point ".

"L'Italia - scrive Les Echos - non manca di punti forti nel suo gioco. Le sue banche sono oggi ben più solide e capitalizzate rispetto al 2011, allontanando il rischio di una crisi finanziaria di sistema". "A fine 2025 - continua - ha ufficialmente superato il Giappone per diventare la quarta potenza esportatrice mondiale". E "con una crescita delle esportazioni del 48% in un decennio, l'Italia progredisce due volte più velocemente della Francia e della Germania, mostrando un'eccedenza commerciale solida (circa 55 miliardi di euro)".