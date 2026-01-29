Referendum, sondaggio clamoroso: ora il "Sì" è avanti di 18 punti

Sono numeri più che positivi per il fronte del Sì quelli emersi dall’ultimo sondaggio condotto dall’istituto Noto per Porta a Porta. In particolare, i favorevoli alla riforma della giustizia sarebbero ben il 59% dei votanti, quasi 20 punti in più rispetto al fronte che vorrebbe bloccare la legge sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Fra gli intervistati, il 45% è sicuro di recarsi alle urne per esprimere il suo voto, mentre il 6% si dice ancora indeciso. Chi invece è già sicuro di rimanere a casa, disertando il referendum, è il 49% degli italiani.