Referendum giustizia, Chicco Testa attacca le toghe: "Senza dignità"

Chicco Testa , manager ed ex parlamentare del Pci, intervistato dal Giornale ha parlato delle recenti polemiche tra Anm e politica sul prossimo referendum sulla giustizia. Secondo lui, Maruotti " non ha l’autorità, la dignità, la freddezza per guidare un’associazione così importante. Non capisco come sia potuto arrivare a quel ruolo. È una cosa molto preoccupante. Mi auguro che la maggior parte dei magistrati reagisca a questa situazione". Allo stesso tempo, però, la maggioranza dei magistrati "non è così, ma spesso sono le minoranze che guidano e danno il tono … Noi dobbiamo discutere di quello che la riforma dice. E la riforma non mette in discussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. In nessun punto. E allora perché dobbiamo discutere di un rischio che non c’è?".

"Temo che comunque finisca il referendum, l’atteggiamento assunto dall’Associazione nazionale magistrati porterà a una eredità molto negativa . C’è un corpo di magistrati che sta perdendo la dignità del ruolo che gli appartiene. Che è un ruolo delicatissimo. Richiede serenità e imparzialità. E invece io vedo questi magistrati ingaggiarsi in battaglie politiche faziose che non dovrebbero nemmeno sfiorarli".

"La sinistra - ha proseguito - sia la parte che ha sposato queste posizioni solo segno della debolezza della sinistra. Incapace di autonomia e di vocazione maggioritaria e che si fa mettere in un angolo su posizioni faziose". Ma "non sono pochi quelli favorevoli al Sì. Voci molto pesanti, a cominciare da Augusto Barbera, che è stato parlamentare nel Pci, ed è stato presidente della Corte Costituzionale. Posso citarle anche l’ex ministro Salvi, posso citarle il costituzionalista Ceccanti e tantissimi altri".

Sulla sinistra, invece, il giudizio è lapidario. "La risposta è molto chiara. Ce l’ha data Goffredo Bettini, figura prestigiosissima nel suo partito e dalla lunga storia. È partito da un atteggiamento favorevole al Sì, analizzando la riforma, e poi è arrivato a pronunciarsi per il No per una ragione, confessata, semplicemente di schieramento. Questo è un danno alla politica. I referendum andrebbero analizzati per quel che dicono. Non perché sono proposti da uno o da un altro schieramento politico". D'altro canto, Testa ha riconosciuto che Meloni ha saputo tenere "la barra dritta sui conti pubblici e sulla politica internazionale. Con un governo Conte-Schlein anche su questi due punti saremmo andati a gambe all’aria".