Vannacci, lite sul logo e social abusivi. E i coordinatori lo scaricano

CHIARIMENTO C’era un messaggio chiaro: «Italia, stiamo arrivando», ma ieri si è scoppiato un nuovo caso dopo che Vannacci, parlando con l’Adnkronos, ha tuonato: «Negli ultimi giorni ho rilevato la comparsa di pagine e profili su Instagram, X, Facebook e Telegram che utilizzano il nome “Futuro Nazionale” e simboli ad esso riconducibili senza alcuna autorizzazione. Preciso con la massima chiarezza che tali pagine, canali e profili non sono espressione né del sottoscritto né di persone a me vicine, e non hanno alcun collegamento con il simbolo da me registrato. Per questo motivo», ha preannunciato Vannacci, «tutti i soggetti che stanno facendo un uso improprio del nome e del simbolo Futuro Nazionale verranno formalmente diffidati». Torniamo all’altro “post” eliminato: «Stanco del mondo al contrario? Futuro Nazionale è la soluzione». In un canale Telegram aperto di recente si è acceso il dibattito sul futuro del generale: “Dentro alla Lega o fuori?

” Va ricordato il precedente di Flavio Tosi e l’allora sua associazione “Ricostruiamo il Paese”, una delle ragioni principali che ha portato alla rottura con Salvini e all’espulsione dal Carroccio. Ieri, a differenza di altri “big” del partito, il capo della Lega non si è sbilanciato: «Vedrò Vannacci con calma quando riterrò di vederlo, è già tutto fissato. Voi (giornalisti, ndr) sarete gli ultimi a saperlo, chiariremo tutto ma è un problema per i giornalisti non per gli italiani, non per la Lega». Invece il governatore lombardo Attilio Fontana è stato tranciante: «Vannacci? Il mio primo pensiero è che è un’anomalia. È anomalo all’interno del nostro movimento. Io sono dell’opinione che, come ha detto anche Durigon, all’interno di un partito se ci sono delle impostazioni diverse possono essere un arricchimento, ma creare circoli, fare manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo e fare un nuovo sito», ha ribadito Fontana, «è un’anomalia. Ma sono valutazioni che farà il segretario». Il dominio “futuronazionale.it” risulta registrato il 31 ottobre da Giulio Battaglini, uno degli assistenti locali di Vannacci iscritti tra i collaboratori al parlamento europeo. Dicevamo delle proteste degli ormai ex coordinatori dei “team” di Milano, Varese, e Verona: «Il “Mondo al Contrario”», hanno scritto in un comunicato durissimo, «non ha mai avuto una vera struttura gerarchica, non ha mai definito ruoli chiari, non ha mai costruito una catena decisionale efficace. Tutto è stato lasciato al caso, all'improvvisazione e all’arbitrio di pochi. Altro che disciplina e modello militare: è stato un bluff politico e organizzativo».