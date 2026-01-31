Il Pd mette all'angolo le donne dem: Schlein umiliata ancora

«Buongiorno a tutte e tutti» in Puglia non si può dire. Il neo governatore Antonio Decaro non ha rispettato la parità di genere, e la prima a scagliarsi contro è stata Elly Schlein: «La parità di genere è importante e fondamentale. Mi aspetto che anche il partito pugliese faccia di tutto per farla avanzare e far avanzare il ruolo delle donne», ha tuonato il segretario Pd, «Lo chiedo a tutti i livelli, è un principio per me non negoziabile».

E così Decaro è costretto a buttare all’aria tutto il Cencelli che aveva difficilmente costruito. La giunta Decaro è composta da quattro donne e sei uomini. Uomo è il capogruppo del Pd regionale. E uomo è il presidente del Consiglio che Decaro ha già designato (ma non ancora nominato).