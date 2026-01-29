Elly Schlein ha le traveggole: "Meloni e la linea del patriarcato"

"Io ho chiesto a Giorgia Meloni di non farsi dettare la linea dal patriarcato nella sua maggioranza e di ascoltare se non me la rete delle organizzazioni che si occupano di violenza, e gli avvocati e i giudici specializzati. Se il Parlamento deve votare una legge che fa un passo indietro, che tradisce le donne, allora meglio non farla". Intervistata dal Corriere della Sera, la segretaria del Pd Elly Schlein torna all'attacco del governo sul Ddl Stupri modificato dalla leghista Giulia Bongiorno e agita i peggiori spettri sulla premier. "C'era un accordo tra me e Meloni, tant'è vero che avevamo votato all'unanimità alla Camera - ricorda la leader dem -. Poi ci sono state le regionali, e Salvini dopo il Veneto ha voluto far saltare il banco. Anche Meloni a quel punto si è rimangiata l'accordo".

Pd verso la scissione, le prime conferme: ecco chi esce Nelle stanze del Nazareno, storica sede del Pd a Roma, c’è una parola che torna, ossessiva: scissione. Non ...

"Il testo presentato da Bongiorno è irricevibile - ribadisce Schlein -. L'unico vero motivo per fare quella legge era di inserire nel nostro ordinamento il concetto del consenso previsto dalla convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia. Sostituire il consenso con il dissenso significa tornare indietro e mettere un peso ancora maggiore sulle spalle delle donne e delle vittime di violenza. Era esattamente quello che questa legge voleva evitare".

Pd, Elly Schlein usa il morto in Minnesota contro Meloni Da Born in the Usa a Born in the Nazarén. Elly arruola Bruce Springsteen per le elezioni del 2027? A Kamala non h...

Sul conto dell'esecutivo, Schlein mette anche il disastro di Niscemi: "Dobbiamo sostenere le popolazioni colpite in quella regione e qui, in Calabria e Sardegna chiediamo di sospendere i tributi. Ma abbiamo chiesto anche di fare un provvedimento ad hoc per la situazione di Niscemi, che è specifica perché è pregressa al ciclone. Serviranno molte risorse e competenze tecniche". Elly ha proposto di dirottare lì i soldi del ponte sullo Stretto: "Noi abbiamo proposto di utilizzare subito le risorse del Ponte - afferma ancora la segretaria dem - a partire da quelle stanziate per il 2026, che comunque non potranno essere utilizzate perché c'è il blocco della Corte dei conti".

Il sondaggio di Mentana è una bomba: Fdi vola ancora, chi precipita Secondo il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7, il partito di Giorgia Meloni continua a dominare il palcoscenico dell...