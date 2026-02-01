Askatasuna, riunione Avs sul corteo di Torino: rottura tra Fratoianni e Bonelli?

In settimana è attesa una riunione tra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i leader di Avs, su quanto accaduto a Torino durante il corteo per Askatasuna, che è sfociato in scontri. La lettura di quanto avvenuto avrebbe sfumature diverse tra le due anime dell'alleanza, motivo per cui sarebbe stato chiesto un chiarimento tra i vertici.

Il summit di Avs è stato deciso dopo le parole di Marco Grimaldi, che hanno destato molto scalpore. Il vice capogruppo di Avs ha sì condannato il pestaggio del poliziotto, ma poi si è lasciato andare a un elogio surreale di Askatasuna. "Così si fa il gioco di chi vuole i decreti sicurezza e di chi descrive Torino come il centro dell’eversione italiana - la sua intervista su Repubblica -, mentre invece sta diventando un laboratorio di repressione come sanno bene i No Tav e come abbiamo visto con il caso Shahin. Vogliono prendersi lo scalpo di Torino per via militare, magari per giustificare una prossima Minneapolis anche in Italia".