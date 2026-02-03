Askatsuna, il delirio di Ilaria Salis: "Governo oppressivo e ipocrita"

Poteva mancare il solito commento fuori luogo di Ilaria Salis sui Askatasuna e i fatti di Torino? Ovviamente no. "Partiamo dal buco nero di questi giorni, dall’episodio 'del martello', da cui prendo le distanze. Detto ciò, sia chiaro: in uno stato di diritto, il potere politico deve restare nettamente separato da quello giudiziario - ha scritto l'eurodeputata di Avs su X -. Si tratta di un principio democratico tanto semplice quanto essenziale, che sembra però sfuggire al Governo, come del resto sfugge ai suoi alleati (sic) dell’estrema destra internazionale, da Orbán a Trump fino a Netanyahu. La Presidente del Consiglio si tolga le vesti del Magistrato ed eviti di suggerire come debba essere qualificato un eventuale reato. Si concentri sul suo lavoro ché, visto come vanno le cose in questo Paese, mi pare ci sia molto ma molto da fare".

L'eurodeputata di Avs liquida l'attacco criminale - con tanto di martello - al poliziotto in mezza riga. E nelle altre si concentra sull'attacco ai media e al governo. "È sbagliato ridurre l’opposizione sociale a pochi secondi di video, cancellando deliberatamente il contesto e appiattendo la narrazione - ha proseguito -. Accettare questa semplificazione significa avvallare, consapevolmente o meno, l’operazione di psico-polizia messa in campo dal Governo. Così come è sbagliato praticare il doppio standard nella condanna - sì, quell’odioso doppio standard che abbiamo imparato a conoscere fin troppo bene nella politica internazionale. Coerenza vorrebbe che, se si condanna il pestaggio del poliziotto, devono allora essere condannati con la stessa fermezza anche i numerosi – e spesso almeno altrettanto brutali – pestaggi e abusi di potere compiuti dalle forze dell’ordine contro i manifestanti. Le immagini esistono, anche se non le troverete nei media mainstream, ma solo sui canali indipendenti e sui social. Guardatele e giudicate da voi".