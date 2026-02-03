Otto e mezzo, Scanzi contro il governo: "Perché non puoi dialogare"

Scanzi non vede margini di dialogo: “Se tu hai un governo che sembra sfruttare politicamente quello che è accaduto per diventare ancor più securitario o ancora più autoritario, allora non puoi dialogare. Mi piacerebbe capire tutto quello che è accaduto per ore e ore, è stata una manifestazione pacifica di cui nessuno parla più e non è possibile che ogni volta per 50-100-200-300 criminali si cancelli tutto il resto, perché i manifestanti erano pacifici e non hanno fatto nulla. Non è accettabile avere un governo che calca subito la mano, salta su tutto questo elemento e dice cose allucinanti. Salvini ha detto ‘per queste persone qua non basta la galera’... che vuol dire gli dai la pena di morte, li scuoiamo, li scotenniamo? Ha detto ‘per manifestare dobbiamo prevedere una sorta di cauzione per quelli che protestano?’. Quindi da ora in poi cosa fai, chi sciopera deve pagare qualcosa? Se non ha i soldi non sciopera? Donzelli ha detto testuale ‘dopo aver sentito tante volte la sinistra lamentarsi per l'arrivo dell'Ice in Italia per le olimpiadi, abbiamo capito che gli agenti di polizia non hanno le mani troppo libere, ma le hanno troppo legate’".