Otto e mezzo, Scanzi contro il governo: "Perché non puoi dialogare"

Durante la puntata di Otto e Mezzo, Andrea Scanzi commenta il caso della manifestazione di sabato a Torino per il centro sociale di Askatasuna. Secondo il giornalista del Fatto Quotidiano, il governo avrebbe strumentalizzato politicamente una tragedia, concentrandosi sui pochi momenti di violenza che sono diventati virali.
Questo il suo j'accuse: “Ho ascoltato con attenzione il prefetto Serra che, giustamente, sottolineava l'importanza della condivisione e della collaborazione. Io mi domando dove possa essere tutto questo se, dopo quello che è successo sabato, il governo ha sfruttato politicamente una tragedia, un disastro. Quei 7-10 secondi che sono diventati virali, strazianti e inaccettabili di cui tutti parliamo. La violenza di 10-20-30 deficienti criminali su quel povero poliziotto per far passare tutta la manifestazione come una congrega di pazzi scatenati, sobillata dai cattivi maestri della sinistra”.
Scanzi non vede margini di dialogo: “Se tu hai un governo che sembra sfruttare politicamente quello che è accaduto per diventare ancor più securitario o ancora più autoritario, allora non puoi dialogare. Mi piacerebbe capire tutto quello che è accaduto per ore e ore, è stata una manifestazione pacifica di cui nessuno parla più e non è possibile che ogni volta per 50-100-200-300 criminali si cancelli tutto il resto, perché i manifestanti erano pacifici e non hanno fatto nulla. Non è accettabile avere un governo che calca subito la mano, salta su tutto questo elemento e dice cose allucinanti. Salvini ha detto ‘per queste persone qua non basta la galera’... che vuol dire gli dai la pena di morte, li scuoiamo, li scotenniamo? Ha detto ‘per manifestare dobbiamo prevedere una sorta di cauzione per quelli che protestano?’. Quindi da ora in poi cosa fai, chi sciopera deve pagare qualcosa? Se non ha i soldi non sciopera? Donzelli ha detto testuale ‘dopo aver sentito tante volte la sinistra lamentarsi per l'arrivo dell'Ice in Italia per le olimpiadi, abbiamo capito che gli agenti di polizia non hanno le mani troppo libere, ma le hanno troppo legate’".
"Queste frasi qua nel Paese del G8 di Genova, del caso Cucchi, di Aldrovandi, sono allucinanti. Il comitato ‘SI riforma’, voluto da Mantovano - sottosegretario alla presidenza del Consiglio con capo comunicazione Sallusti - ha fatto un post dicendo ‘quelli che hanno picchiato il poliziotto votano NO al referendum’. Come fai a parlare con una forza di governo di questo tipo? Prendo atto per il prefetto Serra che siamo tornati a 50 anni fa. Io non vedo tutta quest'emergenza così tragica, che c'è il terrorismo a due passi, ma ne prendo atto. Dialogare con un governo che si comporta così e criminalizza tutta l'opposizione, come fai a dialogarci?”.
Scanzi e le violenze di Askatasuna, guarda qui il video di Andrea Scanzi a Otto e mezzo su La7