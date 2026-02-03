Vannacci, il messaggio d'addio a Salvini: "Ti voglio bene ma..."

"Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra": con questo messaggio il generale Roberto Vannacci avrebbe comunicato al segretario della Lega Matteo Salvini la volontà di lasciare il partito. Partito nel quale ricopriva la carica di vicesegretario. I due, dopo un confronto diretto e franco, avrebbero concordato una "separazione consensuale". L'ipotesi adesso è che l'eurodeputato toscano, appena ufficializzata la sua uscita di scena dal Carroccio, lanci il suo partito, “Futuro nazionale”, di cui ha già depositato il simbolo lo scorso 24 gennaio.

Salvo ripensamenti dell'ultimo momento, la decisione sembra essere definitiva. Intanto, dalla Lega si fa sapere che "se anche il generale cambiasse idea, ci sono tanti modi per superare questa situazione". Da fonti del Carroccio, si apprenderebbe anche che "Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare, lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare".