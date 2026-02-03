"Vannacci lascia la Lega": indiscrezione-bomba, cosa sta per succedere

Nelle scorse ore, il sottosegretario e vicesegretario leghista Claudio Durigon si era auspicato un finale diverso: "Conto che Vannacci resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l'Italia", aveva dichiarato oggi in un'intervista a Il Giornale. E ancora: "Fare parte della Lega è un onore, ho troppo rispetto per la nostra storia e per i nostri militanti per lanciare appelli. Nella Lega sono tutti importanti ma nessuno è indispensabile: il generale sa benissimo che i primi tifosi del suo addio sono i media di sinistra. E un uomo come lui non farebbe regali a Schlein, Renzi o Conte. Un coraggioso patriota come lui ha già una casa: la Lega. Non ha bisogno di cespugli di fortuna".