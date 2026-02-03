Libero logo
"Vannacci lascia la Lega": indiscrezione-bomba, cosa sta per succedere

di
martedì 3 febbraio 2026
"Vannacci lascia la Lega": indiscrezione-bomba, cosa sta per succedere

Roberto Vannacci via dalla Lega: la decisione sarà annunciata alle 16 al consiglio federale del Carroccio convocato dal segretario Matteo Salvini a via Bellerio oggi, martedì 3 febbraio. Lo riporta Repubblica.

Secondo fonti vicine all’europarlamentare toscano eletto con la Lega, il vicesegretario nazionale del partito aveva incontrato il vicepremier nella serata di ieri. I due avrebbero avuto un confronto onesto e diretto. Alla fine, però, si sarebbe deciso di andare verso la separazione. 

Le voci di un addio di Vannacci alla Lega si erano fatte sempre più insistenti dopo che il generale aveva depositato un nuovo logo, Futuro Nazionale, lo scorso 24 gennaio. Salvo passi indietro dell’ultimo minuto, ora la decisione sembrerebbe essere definitiva. Tra poche ore, quindi, Vannacci potrebbe essere formalmente fuori dal partito e lanciare il suo, Futuro Nazionale. A quel punto, bisognerebbe nominare un nuovo vicesegretario della Lega. All'ordine del giorno del consiglio federale, dunque, si aggiunge anche questa novità. La riunione era stata convocata inizialmente per discutere della battaglia sulla sicurezza di Salvini, del decreto Ponte atteso nel Consiglio dei ministri di giovedì 5 febbraio e della manifestazione dei Patrioti in programma il 18 aprile a Milano.

Nelle scorse ore, il sottosegretario e vicesegretario leghista Claudio Durigon si era auspicato un finale diverso: "Conto che Vannacci resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l'Italia", aveva dichiarato oggi in un'intervista a Il Giornale. E ancora: "Fare parte della Lega è un onore, ho troppo rispetto per la nostra storia e per i nostri militanti per lanciare appelli. Nella Lega sono tutti importanti ma nessuno è indispensabile: il generale sa benissimo che i primi tifosi del suo addio sono i media di sinistra. E un uomo come lui non farebbe regali a Schlein, Renzi o Conte. Un coraggioso patriota come lui ha già una casa: la Lega. Non ha bisogno di cespugli di fortuna". 

