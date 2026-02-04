Roberto Vannacci, che fine fa senza la Lega: il sondaggio parla chiaro

L’ex generale Roberto Vannacci ha ufficializzato l’addio alla Lega, annunciando sui social la nascita di “Futuro Nazionale”. “Proseguo la mia strada da solo. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”, ha scritto, sottolineando l’impegno per “cambiare l’Italia” lontano da “compromessi e inciuci”.
La rottura arriva dopo mesi di tensioni interne al Carroccio, culminate in un confronto diretto con Matteo Salvini, che ha reagito con amarezza: “Pensavo che da ex militare avesse senso della lealtà e dell’onore”.Il simbolo del nuovo movimento – un’ala (o fiamma) tricolore su fondo blu, con la scritta “Futuro Nazionale” e “Vannacci” – era stato depositato il 24 gennaio presso l’Ufficio Brevetti europeo, già allora interpretato come segnale di autonomia.Il vero interrogativo resta il peso elettorale del progetto. Secondo il sondaggista Antonio Noto, che a fine gennaio commentava proprio la registrazione del simbolo, un partito guidato da Vannacci “può incidere elettoralmente fino a un massimo del 5%, ma si tratta di una soglia limite, destinata verosimilmente a ridursi”.
Noto spiegava che nei test su formazioni ancora inesistenti c’è una sovrastima naturale: “Quando si testano nei sondaggi partiti che non esistono ancora – sottolineava – c’è sempre una sovrastima del gradimento, perché l’elettore tende a proiettare su quel soggetto politico ciò che non ritrova negli altri partiti”. Per questo, la conclusione di Noto, “quel 5% va considerato come una soglia massima. Tendenzialmente il partito di Vannacci potrebbe partire da circa il 2,5% e arrivare al 5% solo in condizioni eccezionali”.Altri analisti confermano una forbice tra il 2,5% e il 4,5%, con rischi per il centrodestra se emergesse una “scheggia” a destra. Vannacci, reduce da oltre 500mila preferenze alle Europee 2024 nelle liste leghiste, punta a catalizzare consensi oltranzisti, ma la mancanza di struttura organizzativa resta il principale ostacolo.