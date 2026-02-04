Roberto Vannacci, che fine fa senza la Lega: il sondaggio parla chiaro

L’ex generale Roberto Vannacci ha ufficializzato l’addio alla Lega, annunciando sui social la nascita di “Futuro Nazionale”. “Proseguo la mia strada da solo. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”, ha scritto, sottolineando l’impegno per “cambiare l’Italia” lontano da “compromessi e inciuci”.

La rottura arriva dopo mesi di tensioni interne al Carroccio, culminate in un confronto diretto con Matteo Salvini, che ha reagito con amarezza: “Pensavo che da ex militare avesse senso della lealtà e dell’onore”.Il simbolo del nuovo movimento – un’ala (o fiamma) tricolore su fondo blu, con la scritta “Futuro Nazionale” e “Vannacci” – era stato depositato il 24 gennaio presso l’Ufficio Brevetti europeo, già allora interpretato come segnale di autonomia.Il vero interrogativo resta il peso elettorale del progetto. Secondo il sondaggista Antonio Noto, che a fine gennaio commentava proprio la registrazione del simbolo, un partito guidato da Vannacci “può incidere elettoralmente fino a un massimo del 5%, ma si tratta di una soglia limite, destinata verosimilmente a ridursi”.