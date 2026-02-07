Massimo Giannini, il delirio contro Meloni: "Un Paese fittizio", dove si spinge sui violenti

L'Italia di cui leggiamo sui giornali è "il paese fittizio della destra", scrive Massimo Giannini su Repubblica. Come fittizie, si potrebbe dedurre seguendo lo sconcertante ragionamento dell'editorialista, tra le penne più illustri del mondo progressista, sono state evidentemente le botte e le martellate prese dai poliziotti sabato scorso a Torino, con i "giovani" democratici pro-Askatasuna dediti alla più violenta guerriglia di strada contro le forze dell'ordine. "Tutto si tiene, in questa incipiente 'notte della Repubblica' paventata, più volte evocata e in fondo vagheggiata dai patrioti al comando", esordisce Giannini, che poi elenca quelli che a suo dire sono gli "spauracchi". "Le Brigate Rosse che rinascono e le milizie dell'Ice che sparano, le 'zecche' di Askatasuna che martellano e le sinistre complici che giustificano, le toghe comuniste che scarcerano e le sfide referendarie che incombono". Giannini parla di un "fetido intruglio ideologico — cucinato e avvelenato dalle 'menti raffinate' del melonismo da combattimento — servito agli italiani ogni giorno, per due ragioni convergenti e inquietanti".

Tutto questo serve, assicura l'ex direttore de La Stampa, per appunto "raccontare un Paese fittizio. Non sfiancato da un'economia che non cresce e da un salario che non basta, da una sanità che implode e da un carrello della spesa che esplode, ma impaurito e minacciato da un «terrorismo» che ritorna e che rende le nostre vite insicure e le nostre strade violente". Ovviamente, è la conseguenza, questo racconto autorizzerebbe il governo ad "affermare un dispositivo di potere autoritario e autosufficiente, che rifiuta il limite, manomette il contratto sociale e converte la forza del diritto in diritto della forza. Con intensità e velocità differenti, questo è il 'metodo di governo' che contraddistingue le destre moderne, in quest'era ormai post-occidentale forgiata e dominata da Trump".

