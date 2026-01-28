DiMartedì, Giannini insulta Meloni: "Come la si può giudicare se non così?"

Siamo alle solite. Nel mondo, nello specifico negli Stati Uniti, accade qualcosa che alla sinistra non piace e i benpensanti ne approfittano per dare la colpa a Giorgia Meloni . Secondo i progressisti la leader di Fratelli d'Italia sarebbe co-responsabile dei disordini tra Ice e manifestanti in Minnesota. Il motivo? Il suo legame con Donald Trump . Una visione un po' semplicistica - se non de tutto superficiale -, che però ormai siamo abituato ad ascoltare nei salotti televisivi di La7.

"Ma perché lei, lo sappiamo, si offende se uno la definisce la cheerleader di Trump - ha detto Giannini -. Ma come altro la si può giudicare? Alla luce di quello che ha detto, soprattutto in questi ultimi giorni. A me non stupisce perché ho sempre pensato che tra loro due ci fosse una certa affinità ideologica evidente. Già dal primo Trump. Già dal primo mandato 2017-2021 compreso l'assalto a Capitol Hill, cioè il mezzo golfe che Trump fa dopo aver perso le elezioni con Joe Biden. Adesso questo legame non si interrompe di fronte alle nefandezze che sta facendo nel suo Paese e sul fronte internazionale".