Vannacci, "articolo 67": la Lega sfodera la norma anti-Generale

La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione. L’obiettivo è evitare i cambi di casacca, che nell’ultima legislatura sono stati quasi 300.
Un patto “anti-traditori”, in pratica. Lo ha annunciato il partito di Matteo Salvini, che propone in sostanza di introdurre il vincolo di mandato in Costituzione. Nella riformulazione proposta dalla Lega, spiega una nota, l’articolo 67 cambierebbe così: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all’inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono a un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell’elezione decadono dal mandato parlamentare».
Insomma, se cambi partito perdi automaticamente il ruolo da parlamentare. Un tema non nuovo nel dibattito politico (lo sollevò anche il Movimento 5 stelle diversi anni fa), e che in Italia sarebbe possibile introdurre solo intervenendo direttamente sulla Costituzione.
Non è causale che la proposta arrivi all’indomani dell’uscita dal partito sia dell’eurodeputato Roberto Vannacci, sia di due parlamentari come Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, che hanno deciso di seguire l’ex generale nella nuova avventura di Futuro nazionale.