Vannacci, Annamaria Frigo "lady tessere" di Futuro nazionale: "Ci rivolgiamo agli scontenti"

Si chiama Annamaria Frigo. È lei - attuale consigliere comunale a Bagni di Lucca - a ricoprire il ruolo di responsabile nazionale del tesseramento di Futuro nazionale, il neo partito guidato da Roberto Vannacci. "Penso che il nostro elettorato di riferimento sia assolutamente quello di buon senso che crede ancora nei valori fondamentali della vita di tutti giorni. Noi, chiaramente, ci rivolgiamo agli scontenti. Guardiamo a chi dentro Fdi, Fi e Lega non si riconosce più in questi partiti e vuol far scelte diverse. Ma soprattutto vogliamo ridare voglia di votare a chi si non si reca alle urne da tempo", ha detto Frigo, incaricata dal generale.

Come spiega all'Adnkronos, "da statuto ho ricevuto l'incarico di responsabile nazionale del tesseramento di Futuro nazionale". La campagna di adesione "partirà tra una quindicina di giorni sia on line che sul cartaceo. Il costo della tessera annuale sarà di almeno 10 euro e sono previsti tre tipi di sostegno al partito".