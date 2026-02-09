"Meloni ci ha messo 7 giorni": Floridia rosica e insulta la premier

I Cinque Stelle hanno perso la testa. "Telemeloni è tutt'altro che meritocratica. E questi sono i risultati: gaffe veramente eclatanti, un'inadeguatezza manifesta davanti a tutto il mondo". Così Barbara Floridia, senatrice M5s e presidente della commissione di Vigilanza Rai, in un'intervista a Repubblica, sottolineando che il caso della telecronaca del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, all'apertura dei Giochi, "è arrivato persino sulla stampa internazionale. Il tema non è tanto il destino di Petrecca, quanto la reputazione e il prestigio del servizio pubblico".
Poi sbraita e si tuffa nel livore puro contro la premier e l'esecutivo: "Illiberali - aggiunge Floridia rispondendo alle critiche del governo.- sono lei e la sua maggioranza. Guardi la situazione della commissione di Vigilanza Rai che presiedo: un organo di garanzia bloccato da oltre un anno".
Tornando a Petrecca, la senatrice dice che, a suo parere, è "innegabile che chi fa parte del loro circuito venga tutelato mentre altri sono stati fatti fuori. Prediligere la vicinanza politica al merito è una delle colpe più grandi che ha questo governo". D'altra parte, sottolinea Floridia, la premier "è intervenuta un'ora dopo la decisione del comico di ritirarsi dalla conduzione di Sanremo. Invece ci ha messo una settimana a occuparsi della Sicilia devastata dal ciclone Harry". "Mi verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere davanti ad una presidente del Consiglio che non sa più come distrarre i cittadini dai problemi che non risolve" ha concluso. Come rosicano i grillini per il successo internazionale di Milano-Cortina...