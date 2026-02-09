"Meloni ci ha messo 7 giorni": Floridia rosica e insulta la premier

I Cinque Stelle hanno perso la testa. "Telemeloni è tutt'altro che meritocratica. E questi sono i risultati: gaffe veramente eclatanti, un'inadeguatezza manifesta davanti a tutto il mondo". Così Barbara Floridia, senatrice M5s e presidente della commissione di Vigilanza Rai, in un'intervista a Repubblica, sottolineando che il caso della telecronaca del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, all'apertura dei Giochi, "è arrivato persino sulla stampa internazionale. Il tema non è tanto il destino di Petrecca, quanto la reputazione e il prestigio del servizio pubblico".

Poi sbraita e si tuffa nel livore puro contro la premier e l'esecutivo: "Illiberali - aggiunge Floridia rispondendo alle critiche del governo.- sono lei e la sua maggioranza. Guardi la situazione della commissione di Vigilanza Rai che presiedo: un organo di garanzia bloccato da oltre un anno".