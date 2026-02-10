L'Aria che tira, Calenda contro Vannacci: "Patriota di Putin, traditore della patria"

"Vannacci è il patriota di Putin e come tale un traditore della patria": Carlo Calenda lo ha detto in collegamento con David Parenzo e lo stesso Roberto Vannacci a L'Aria che tira su La7. Il generale ed eurodeputato eletto con la Lega è stato protagonista del dibattito negli ultimi giorni per aver lasciato il Carroccio e aver dato inizio a una nuova avventura politca con Futuro Nazionale.

"Vannacci, noi ti abbiamo pagato lo stipendio, lauto, per anni per difendere l'Italia. La cosa che stanno facendo gli ucraini dalla Russia, uno che non capisce questo vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi ad minchiam - ha proseguito il leader di Azione -. Non comprendere che difendere la propria patria è un fatto fondamentale per una persona dell'esercito, vuol dire che noi abbiamo speso un sacco di soldi per pagare queste permanenze all'estero davanti a uno che se c’avesse avuto un invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato".

E ancora: "Gli ucraini non chiedono a nessuno di andare a combattere per loro, chiedono di avere le armi per combattere per noi. E quindi quando lei ne parla, lo faccia con rispetto, perché hanno un senso della patria che lei dopo tutte ste X e ste ca**ate su patria e onore dimostra di non avere".