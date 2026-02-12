Sigfrido Ranucci scende in campo? Lui non smentisce: le indiscrezioni

Il suo Report è una macchina politica a tutto tondo, con un'unica direzione e con i motori che funzionano a pieno regime. Ecco perché una discesa in campo di Sigfrido Ranucci non appare in fondo così lontana né inattesa. Tuttavia, stavolta, è lo stesso giornalista di Rai 3 ad ammetterlo, con una mezza battuta, al termine dell'intervista concessa a Repubblica. "Le chiedono di scendere in politica. Ci pensa?", gli domandano. E lui, secco: "No. Ma se un giorno rimango disoccupato dalla Rai... ci penso, ma il mestiere che amo è un altro".

Proprio quel passaggio, "se rimango disoccupato dalla Rai", fa riflettere ed è a suo modo illuminante perché tutta l'intervista è incentrata sul pessimo rapporto con il collega Massimo Giletti. "Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un'altra Rai non sarebbe mai accaduto", ha sottolineato Mr Report secondo cui è finito sotto tiro perché "c'è chi pensa di attaccarsi una medaglia al petto e di guadagnarsi crediti. Poi c'è un motivo più basico: Report fa ascolti. Se parli di me fai ascolti". E magari, se lo piazzi in lista, prendi voti. A sinistra, dal Movimento 5 Stelle suo strenuo difensore ad Alleanza Verdi Sinistra, passando per il Partito democratico targato Elly Schlein, in tanti ci penseranno. O perché no un +Europa, memore della lezione radicale di Pannella e meno "incasellabile" in un certo senso. Non certo però Italia Viva, visti gli attacchi continui a Matteo Renzi.