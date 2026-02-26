Luca Pirondini, il nuovo capogruppo M5s: risate quando in aula si parlava di suicidi

Luca Pirondini, nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, nella bufera per un filmato risalente a due anni fa. Era il 2 agosto del 2023 quando, durante una seduta del Senato, il parlamentare scoppiò a ridere – di fianco alla Bevilacqua – mentre la senatrice M5S Vincenza Aloisio interveniva sulla situazione delle carceri italiane descrivendo visite agli istituti, sovraffollamento, diritti dei detenuti e necessità di giustizia equa, nonché sul tema dei suicidi in galera.

A scatenare l'ilarità dei colleghi, come scrive il Secolo d'Italia, probabilmente un passaggio con accento marcato su “giustizia”. La Bevilacqua, seduta vicino alla senatrice che stava parlando, era scoppiata a ridere coprendosi la bocca con le mani e coinvolgendo Pirondini. Il video WebTv Senato era diventato subito virale. “Sorridevo perché davanti ai nostri occhi c’era la scena comica di un collega che inciampava e sono scoppiati a ridere tutti”, si era difeso Pirondini, parlando di un “momento comico” in aula.