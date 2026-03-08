Calenda contestato alla Ca' Foscari: il gesto choc in Aula

All'Università Ca' Foscari di Venezia, il senatore Carlo Calenda è stato contestato dal collettivo studentesco Sumud durante un incontro organizzato dall'associazione studentesca Futura al campus economico. L'evento inaugurava la nascita di Azione a Venezia. La protesta, durata pochi minuti, ha visto riapparire il gesto della P38 (simbolo di violenza armata), lo stesso usato il 27 ottobre 2025 quando Sumud interruppe un dibattito con Emanuele Fiano (ex Pd, presidente Sinistra per Israele).

Sumud ha rivendicato l'azione sui social con toni bellicosi: "In un momento in cui la democrazia liberale svela il proprio volto, fatto di bombe sganciate sulla popolazione iraniana da quei fari di democrazia che sono gli Usa e Israele (e tutta quella cricca che sguazza negli Epstein files), ci sembra assurdo vedere partiti che provano ad entrare in università". Hanno aggiunto: "Oggi Futura, lo stesso gruppo che aveva invitato il sionista Fiano, ha ben pensato di ospitare Calenda [...] Data la poca importanza di Calenda nel mondo, e vista la tristezza di chi fa parte di Azione, non volevamo perdere troppo tempo a contestare sta gente. Però i partiti ci fanno schifo, così come la democrazia liberale che difendono, e quindi eccoci di nuovo presenti".

La chiusura è minacciosa: "Se la guerra è il presente, guerra alla guerra, guerra al futuro, ma anche a Futura". Futura ha denunciato il clima di intolleranza: "Sono comparsi sui social network numerosi commenti e prese di posizione dai toni gravemente intimidatori e offensivi [...] frasi e slogan che richiamano esplicitamente la violenza, come “guerra a Futura” [...] Ancora più grave è il fatto che tali contenuti siano stati rilanciati o sostenuti anche da soggetti impegnati politicamente a livello locale contribuendo ad alimentare un clima di ostilità nei confronti di studenti che hanno semplicemente organizzato un momento di discussione pubblica all’interno dell'università".