Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Giuseppe Conte livoroso insulta Meloni: "Spregiudicata e senza scrupoli"

mercoledì 11 marzo 2026
Giuseppe Conte livoroso insulta Meloni: "Spregiudicata e senza scrupoli"

2' di lettura

La dichiarazione" di Meloni "'non condanno né condivido, non ho elementi' non può essere fatta da un presidente del Consiglio, può essere fatta da un passante, da un comune cittadino che prende un caffè a un bar, ma è sconcertante nella bocca di un presidente del Consiglio, dell'Italia che è un Paese del G7". A dirlo è Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio

"'Non ho elementi', lei dichiara presidente Meloni, però ci faccia capire: quando si tratta di attaccare i magistrati lei diventa una provetta giurista, ne sa più dei giudici e gli avvocati che hanno in mano i fascicoli di Garlasco, di Rogoredo, dove ha preso una cantonata micidiale? Adesso è diventata esperta di tutti i fascicoli, tutte le perizie sulla famiglia del bosco, però quando poi si tratta di discutere, di affrontare la crisi più drammatica degli ultimi anni lei dice 'non ho elementi' fa la bella addormentata nel bosco", aggiunge. "A lei non mancano elementi, ma il coraggio e la schiena dritta perché è soffocata, sopraffatta dalla subalternità Trump", dice ancora.

Finita qui? Niente affatto: "A lei manca il coraggio e la schiena dritta, ma non si sottovaluti con la sua subalternità, sul caso Almasri siete stati vergognosi, quando Trump ha attaccato il Venezuela" non l'ha condannato. "Io non sono mai stato subalterno smettetela con questa pagliacciata. Anche in un momento così drammatico non ce l'ha fatta, ha perso aplomb e ha iniziato a gettar fango. Ha detto bene, siamo diversi. A me non sarebbe mai venuto in mente addirittura di scendere a un tale livello di spregiudicatezza a dimostrare una condotta così priva di scrupoli da paragonare l'attacco di un drone americano per reazione all'attacco all'ambasciata americana a Baghdad che ha riguardato un singolo generale iraniano al silenzio complice di un genocidio per 20.000 bambini palestinesi". 

tag
giuseppe conte
giorgia meloni

La risoluzione Meloni, la Camera approva la risoluzione di maggioranza

La dem Elly Schlein, teatrino in Aula: "Presidente Meloni, posi la clava"

Alla Camera Giorgia Meloni replica al M5s: "Dalle banche proventi miliardari grazie ai vostri provvedimenti"

ti potrebbero interessare

Meloni, la Camera approva la risoluzione di maggioranza

Meloni, la Camera approva la risoluzione di maggioranza

Elly Schlein, teatrino in Aula: "Presidente Meloni, posi la clava"

Elly Schlein, teatrino in Aula: "Presidente Meloni, posi la clava"

Crisi nel Golfo, Giorgia Meloni al G7: "Evitare effetti strutturali sulla crescita"

Crisi nel Golfo, Giorgia Meloni al G7: "Evitare effetti strutturali sulla crescita"

Marianna Madia, la firma mancante: sta per lasciare il Pd?

Marianna Madia, la firma mancante: sta per lasciare il Pd?