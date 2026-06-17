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Martusciello non è Ilaria Salis: immunità revocata

di Andrea Vallemercoledì 17 giugno 2026
Martusciello non è Ilaria Salis: immunità revocata

2' di lettura

Il Parlamento europeo riunito ieri in plenaria ha deciso di revocare l’immunità di Fulvio Martusciello, eurodeputato di Forza Italia (Ppe), con 344 voti a favore, 234 contro e 25 astensioni. La richiesta di revoca dell’immunità proveniva dalla procura federale belga e riguarda il possibile coinvolgimento dell’eurodeputato nell'ambito dello scandalo noto come “Huaweigate”.

In un voto separato, gli eurodeputati hanno però respinto la richiesta di revoca dell’immunità del collega di partito Salvatore De Meo nell’ambito della stessa inchiesta. Entrambi i voti hanno confermato il verdetto raggiunto dalla Commissione affari giudiziari a inizio giugno.

Il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, dopo il voto dell’Aula di Strasburgo, ha diffuso una nota in cui assicura di voler rispettare la scelta del Parlamento europeo «che mi consentirà di poter chiarire quanto prima la mia posizione». E aggiunge: «Ribadisco quanto ho detto sin dal primo momento: sono estraneo ai fatti contestati».

A stretto giro è arrivata la solidarietà del leader di Forza Italia. «Dopo aver esaminato la documentazione, non ho alcun dubbio sul comportamento di Fulvio Martusciello e sulla sua estraneità ai fatti contestati», ha scandito Antonio Tajani, segretario di FI che ha sottolineato la compattezza «che la nostra famiglia del Ppe e molti europarlamentari di altri gruppi, che ringrazio, abbiano sostenuto la nostra posizione». E infatti hanno votato compatti gli eurodeputati di Forza Italia (Ppe) che ribadiscono «la vicinanza politica e umana al collega Martusciello, del quale conosciamo l’integrità, la serietà e il rigore con cui ha sempre svolto il proprio mandato istituzionale», scrivono gli europarlamentari.

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La scelta di revocare l’immunità parlamentare al collega Martusciello non viene digerita da Maurizio Gasparri. Che attacca a testa bassa: «Alla Salis l’immunità, a Martusciello no. Chi si comporta male viene tutelato, chi non ha nulla da temere e si comporta bene, subisce una decisione ingiusta. Piena solidarietà a Fulvio Martusciello che certamente dimostrerà con rapidità la assoluta infondatezza di vicende che il Parlamento europeo avrebbe dovuto liquidare con un voto chiaro e compatto. Ho sentito Fulvio e ne ho constatato la forza e la determinazione. E sa che può contare su tutto il nostro affetto», ha assicurato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Il caso dell’europarlamentare Ilaria Salis era nato tra il 10 e l’11 febbraio 2023 per gli attacchi contro i militanti di estrema destra in Ungheria. Finita in carcere e poi eletta nelle liste di Avs Verdi era stata liberata e a ottobre 2025 l’europarlamento aveva confermato l’immunità.

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