Giorgia Meloni al G7: "Alleanza con Vannacci? È un tema che non mi sono posta"

"È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima". Giorgia Meloni esordisce così nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian. "Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump , però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questo per noi, credo per tutti noi debba essere una ottima notizia". E proprio sui contatti con il presidente Usa, il premier precisa: "Smentisco le ricostruzioni" legate a scherzi, "poi in queste cose sempre c'è anche la battuta, c'è anche il momento in cui in attesa che inizi qualcosa si fa una battuta, però i temi che noi abbiamo trattato anche col presidente degli Stati Uniti sono i temi del vertice, quindi sono temi abbastanza seri, dalla questione iraniana, passando per l'Ucraina. Ci sono state diverse occasioni di confrontarci in questi due giorni, l'ultima poco fa insomma, prima di arrivare da voi".

Con riguardo agli sviluppi in Medio Oriente, Meloni ribadisce che "in questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte, anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, ma restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute richieste in questi casi". "L'autorizzazione al Parlamento" per una missione a Hormuz "nel caso si richiederà quando la missione dovesse essere qualcosa di realistico: non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai, ma la chiederemo sicuramente in tempo perché possa esserci un dibattito adeguato anche con il Parlamento. Mi pare un po' presto per dire che nei prossimi giorni presenteremo una richiesta da questo punto di vista. Allo stato attuale non abbiamo definito qual è la cornice e quale anche dovrebbe essere all'interno di quella cornice eventualmente l'impegno italiano".

Sul fronte ucraino quella di un mediatore europeo "è una materia che va sviluppata all'interno del Consiglio europeo", "la proposta verrà reiterata, io continuo a ritenere che questo proliferare di formati alla fine rischi di rendere poco efficace quello che l'Europa può fare, perché sono molti ma nessuno di quei formati alla fine ha l'autorevolezza e l'autorità per parlare a nome dell'Europa nel suo complesso. Io penso che se si vuole arrivare a un risultato su questo tema, credo che sarebbe molto difficile riuscire a proporre una persona che viene da uno dei grandi Paesi europei", quindi "mi rivolgerei verso le medie potenze dell'Unione europea".