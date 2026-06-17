Formula 1, Kimi Antonelli? L'Italia sogna anche Leonardo Fornaroli

Leonardo Fornaroli sta convincendo sempre di più la McLaren. In qualità di pilota di riserva il 21enne italiano - campione di Formula 2 nel 2025- sta svolgendo un ottimo lavoro. Lo scorso venerdì a Barcellona ha anche esordito in pista durante le prime prove libere, tra l’altro facendo registrare un ottimo quinto tempo. Dopo Kimi Antonelli, che a 19 anni sta sbalordendo il mondo dei motori ed è attualmente il leader del Mondiale, l’Italia sogna un secondo pilota italiano in griglia.

Non sarà una cosa semplice né immediata, però la McLaren sta lavorando dietro le quinte per trovargli un posto da titolare in un’altra scuderia. Stando alle ultime indiscrezioni di “motorsport.com”, Fornaroli svolgerà un test con la Haas oggi e domani: la prova è stata organizzata sul circuito di Jerez, in Spagna, e rientra nell’ambito del programma TPC pianificato dalla squadra statunitense. Per il momento si tratterebbe soltanto di una normale sessione di test, che serve a entrambe le parti per conoscersi meglio.