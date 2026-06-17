Formula 1, Kimi Antonelli? L'Italia sogna anche Leonardo Fornaroli

Leonardo Fornaroli sta convincendo sempre di più la McLaren. In qualità di pilota di riserva il 21enne italiano - campione di Formula 2 nel 2025- sta svolgendo un ottimo lavoro. Lo scorso venerdì a Barcellona ha anche esordito in pista durante le prime prove libere, tra l’altro facendo registrare un ottimo quinto tempo. Dopo Kimi Antonelli, che a 19 anni sta sbalordendo il mondo dei motori ed è attualmente il leader del Mondiale, l’Italia sogna un secondo pilota italiano in griglia.
Non sarà una cosa semplice né immediata, però la McLaren sta lavorando dietro le quinte per trovargli un posto da titolare in un’altra scuderia. Stando alle ultime indiscrezioni di “motorsport.com”, Fornaroli svolgerà un test con la Haas oggi e domani: la prova è stata organizzata sul circuito di Jerez, in Spagna, e rientra nell’ambito del programma TPC pianificato dalla squadra statunitense. Per il momento si tratterebbe soltanto di una normale sessione di test, che serve a entrambe le parti per conoscersi meglio.
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Intanto dalla McLaren arrivano solo belle parole per Fornaroli. «Lavoriamo con Leonardo da alcuni mesi ormai, abbiamo apprezzato molto il suo approccio, come persona e come pilota», ha dichiarato Andrea Stella, team principal della scuderia di Woking. «È un personaggio davvero interessante - ha aggiunto- sembra timido, ma è di gran lunga il pilota più proattivo nel fare domande agli ingegneri. Si aggira con il suo quaderno, prende tanti appunti e non appena ha un’idea la condivide. Quando poi si cala nell’abitacolo, che sia al simulatore, in un test TPC o in una sessione di prove libere, è veloce».
Lo ha dimostrato anche a Barcellona, all’esordio ufficiale in Formula 1. «Leonardo è certamente un investimento per il futuro - ha sottolineato Stella- vogliamo che guidi e un domani potrebbe farlo anche per la McLaren. Lavoriamo insieme a lui per esplorare delle possibilità in Formula 1».