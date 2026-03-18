Pd, congiura in Europa contro Pina Picierno: come vogliono farla saltare

Tra i dem sarebbe già partito un piano per mettere ai margini l'eurodeputata del Pd Pina Picierno, che non sarebbe granché gradita ai vertici del Partito, a partire dalla segretaria Elly Schlein. Lo scrive Maria Teresa Meli in un retroscena sul Corriere della Sera. Il piano partirebbe tutto dall'Europa, dove in genere a metà legislatura popolari e socialisti valutano se sia necessario fare una staffetta. In sostanza, se all’inizio della legislatura il presidente dell’Europarlamento è un popolare, a metà legislatura si elegge un socialista e viceversa. Dunque, se Roberta Metsola andasse via, con lei andrebbero via tutti i suoi vice, inclusa la Picierno.

In campo, secondo quanto riportato dalla Meli, sarebbe sceso anche il presidente dell’eurogruppo Pd Nicola Zingaretti, che in questi giorni starebbe incontrando tutti i gruppi dei socialisti e democratici. E la Schlein non starebbe ostacolando l’operazione. Intanto, da Roma il sindaco Roberto Gualtieri, che ha mantenuto buoni rapporti con buona parte dell’Europarlamento dopo i dieci anni da eurodeputato, si starebbe esponendo in favore della candidatura di Zingaretti. A quel punto, il posto del presidente dell’eurogruppo Pd potrebbe essere preso da Irene Tinagli.