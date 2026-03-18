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Nicola Fratoianni farnetica su Meloni e governo: "Perché hanno convocato oggi il Cdm"

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mercoledì 18 marzo 2026
Nicola Fratoianni farnetica su Meloni e governo: "Perché hanno convocato oggi il Cdm"

1' di lettura

Il video tutorial di Meloni? "Mi pare che sono un poco disperati, ormai non sanno più che pesci pigliare, passano dall'annuncio del pericolo stupratori in libertà e bambini strappati alle braccia della madre ai video tutorial". Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Avs, a margine del comizio del fronte del no a piazza del Popolo, a Roma. "Mi pare che questo sia un po' la fotografia dello stato della maggioranza del governo: fanno solo campagna per il referendum, ma c'è una guerra. Forse se si occupassero anche della guerra e di come evitare che gli effetti della guerra criminale scatenata dal suo amico Trump si ripercuotano in modo così pesante sulle spalle degli italiani sarebbe bene. La verità è che 24 ore al giorno" Meloni "si occupa del referendum perché sono terrorizzati".

"Meloni, è evidente - ha proseguito il leader di Sinistra Italiana -, si trova dentro una situazione di difficoltà colossale, e sta cercando di smarcarsi perché ogni volta che si schiaccia sul suo amico Donald Trump perde consenso. D'altronde le persone sono incazzate nere: la benzina e il gasolio schizzano, i costi di questa guerra illegale e criminale li paghiamo noi tutti e tutte noi. Esattamente come il risultato di questa guerra criminale illegale è l'arricchimento di Trump con il gas". 

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