Italo Bocchino inchioda Elly Schlein: "Traditrice del Pd e della sua famiglia"

Il doppio tradimento di Elly Schlein. Non ci va giù leggero, Italo Bocchino: il direttore editoriale del Secolo d'Italia sale in auto e realizza un video con il quale, in meno di due minuti di orologio, inchioda la segretaria del Partito democratico.

La leader, sottolinea l'ex "colonnello" di Gianfranco Fini ai tempi di Alleanza nazionale, Pdl e Futuro e Libertà, "tradisce il Pd sul referendum e lo tradisce due volte. Prima tradisce il Pd, la storia del Pd, e poi tradisce la sua storia familiare. Andiamo a leggere qualcosina di interessante per rinfrescare le memorie a Elly Schlein e agli elettori del Partito Democratico".

"Vi leggo il testo della mozione del Pd del 2019 che fu approvata al congresso del Partito - continua Bocchino -. C'era scritto «La realizzazione di un processo basato sulla parità delle parti e la terzietà del giudice è il nostro progetto in materia di giustizia penale. Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo imparziale». Questa era la tesi del Pd. Adesso tradiscono la loro tesi di fondo che hanno sempre avuto pur per andare contro il governo Meloni. E gli elettori lo sanno ma c'è un'altra chicca".

"Un'altra chicca riguarda anche il tradimento che Elly Schlein fa nei confronti del nonno - ricorda ancora Bocchino -. Il nonno Agostino Viviani è stato un grandissimo giurista italiano (e ha sempre sostenuto la separazione delle carriere. È stato membro del Csm, è stato anche senatore. Vi leggo che cosa scrisse "Nonostante la forza notevolissima della corporazione e dei magistrati, io credo che si arriverà alla separazione delle carriere. Si arriverà a questo per una ragione semplicissima, perché gli abusi che stanno facendo alcuni pubblici ministeri, che ormai si considerano intoccabili, sono tali che non è possibile concepire che poi quel magistrato vada a fare il giudice». Questa è la storia di Elly Schlein - conclude il direttore editoriale del Secolo d'Italia -, questa è la storia che sta tradendo. Il sogno del suo nonno Agostino Viviani, il centrodestra lo sta avverando".