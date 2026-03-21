Umberto Bossi, niente esequie di Stato: la scelta pesantissima della famiglia

I funerali di Umberto Bossi, nel rispetto delle ultime volontà del Senatùr e della famiglia, si terranno domenica a Pontida (in provincia di Bergamo), luogo del raduno annuale della Lega. Le esequie si celebreranno alle 14 nel monastero di San Giacomo.

Per volontà della famiglia non sarà un funerale di Stato ma ci saranno comunque le massima autorità a partire dalla premier Giorgia Meloni. Scontata la presenza del vicepremier leghista, e segretario della Lega, Matteo Salvini. Ci sarà pure il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepremier forzista. Annunciato inoltre il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Sul "sacro suolo" del pratone di proprietà della Lega si tiene ogni anno dal 1990 il tradizionale raduno del partito (unica interruzione nel 2004 a causa della malattia di Bossi). Prima di ogni raduno, finché è stato segretario, Bossi usava recarsi al monastero di San Giacomo, ritratto anche nella cartolina scelta per gli auguri di Natale nel 2021. L'abbazia si trova in piazza del Giuramento.