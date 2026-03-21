Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Addio a Paolo Cirino Pomicino, l'ex ministro della Dc: aveva 87 anni

di
Libero logo
sabato 21 marzo 2026
Addio a Paolo Cirino Pomicino, l'ex ministro della Dc: aveva 87 anni

1' di lettura

È morto l'ex ministro e leader della Dc andreottiana, Paolo Cirino Pomicino. Si è spento a Roma, all'età di 87 anni, alle 16, nella clinica Quisisana. "Sì vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c'è l'ha fatta", dice all'Adnkronos l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi che ricorda commosso così Pomicino: "La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. E' stato un grande leader''. Pomicino è nato a Napoli, il 3 settembre 1939.

"E' una perdita incommensurabile...". Con la voce rotta dalla commozione Giuseppe Gargani, esponente di spicco della corrente 'Base' Dc guidata da Ciriaco De Mita e attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari, ha commentato la notizia della scomparsa di Paolo Cirino Pomicino. "Paolo - ha detto all'Adnkronos l'ex sottosegretario alla Giustizia- era un riferimento per noi, una guida, una intelligenza finissima, che sapeva interpretare i fatti e ce li trasmetteva...".

tag
paolo cirino pomicino

Da Mastella a Pomicino Referendum, rovinati dalla giustizia ma ora stanno con il No

Nostalgie L'eredità della Dc e la sconfitta di Romani Prodi

il botta e risposta Rita Dalla Chiesa, scontro con Cirino Pomicino: "Un clamoroso boomerang"

ti potrebbero interessare

Bossi, nessun cerimoniale ai funerali di Pontida

Bossi, nessun cerimoniale ai funerali di Pontida

Rosy Bindi senza pudore, "Meloni non ha votato la Costituzione. La destra e le forze eversive..."

Rosy Bindi senza pudore, "Meloni non ha votato la Costituzione. La destra e le forze eversive..."

Bossi, il retroscena di Attilio Fontana: "Qual è stato il suo ultimo pensiero"

Bossi, il retroscena di Attilio Fontana: "Qual è stato il suo ultimo pensiero"

Fabio Rubini
Bossi, D'Alema, Confalonieri: "Chi c'era dietro la rottura con Berlusconi", si riscrive la storia

Bossi, D'Alema, Confalonieri: "Chi c'era dietro la rottura con Berlusconi", si riscrive la storia