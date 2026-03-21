Addio a Paolo Cirino Pomicino, l'ex ministro della Dc: aveva 87 anni

È morto l'ex ministro e leader della Dc andreottiana, Paolo Cirino Pomicino. Si è spento a Roma, all'età di 87 anni, alle 16, nella clinica Quisisana. "Sì vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c'è l'ha fatta", dice all'Adnkronos l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi che ricorda commosso così Pomicino: "La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. E' stato un grande leader''. Pomicino è nato a Napoli, il 3 settembre 1939.

"E' una perdita incommensurabile...". Con la voce rotta dalla commozione Giuseppe Gargani, esponente di spicco della corrente 'Base' Dc guidata da Ciriaco De Mita e attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari, ha commentato la notizia della scomparsa di Paolo Cirino Pomicino. "Paolo - ha detto all'Adnkronos l'ex sottosegretario alla Giustizia- era un riferimento per noi, una guida, una intelligenza finissima, che sapeva interpretare i fatti e ce li trasmetteva...".