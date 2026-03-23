Referendum, vince il "No": ecco i dati. Il giudice del Csm esulta, "Ciaone Meloni"

Il Referendum giustizia ha mobilitato una grande fetta dell'elettorato italiano con una affluenza che sfiora il 60 per cento. Ora è il momento dello spoglio. La partita per il fronte del No è importante come lo è per la maggioranza di governo che sostiene il Sì. In ogni caso, Giorgia Meloni ha chiarito più volte che l'esito di questa consultazione referendaria non cambierà il suo percorso a palazzo Chigi, con buona pace di chi sogna spallate.

Per cosa si votava - Il quesito chiede di approvare o respingere la legge di revisione costituzionale (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025) che modifica articoli chiave (87, 102, 104, 105, 106, 107, 110) per separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri, istituire due CSM distinti (uno per giudicanti e uno per requirenti), introdurre il sorteggio per parte dei componenti dei CSM (riducendo il peso delle correnti) e creare un'Alta Corte disciplinare autonoma per giudicare i magistrati.Con il Sì si conferma la riforma; con il No la si boccia, mantenendo lo status quo. Non è previsto quorum: il risultato vale comunque.

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Ore 17.09 - Nordio, "prendo atto della decisione del popolo sovrano"

"Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall'articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo e imparziale". Così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al risultato del referendum sulla Giustizia. "Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessità di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico. Ringraziamo la parte dell'elettorato che ci ha dato fiducia e comunque ci consola l'alta partecipazione al voto che conferma la solidità della nostra democrazia".

Ore 16.58 - Il No vince in 14 regioni

Il No, secondo le stime Youtrend, vince in 14 regioni. Le 3 regioni in cui trionfa sicuramente il Sì sono Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. In Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta l'esito è invece incerto al momento.

Ore 16.36 - Meloni, "Occasione persa. Rammarico, ma andiamo avanti"

"Resta chiaramente il rammarico per una occasione persa di modernizzare l'Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo". Cosi' la premier Giorgia Meloni commenta in un video postato su X l'esito del referendum sulla riforma della Giustizia.

Ore 16.21 - Carbone (Csm), "Ciaone alla Meloni"

"E quest'anno il 'Ciaone' è per Giorgia". L'espressione è entrata nel lessico politico da quando - correva il 2016 e un altro Referendum, quello sulle trivelle - Ernesto Carbone ne fece un hashtag polemico con il fronte che aveva sostenuto una consultazione che raccolse, invece, una bassa affluenza. "Abbiamo vinto una battaglia che sembrava impossibile, ma abbiamo vinto", scrive allora su X l'ex deputato del Partito democratico ora componente 'laico' del Csm.

Ore 16.13 - Youtrend: "Vince il No, distanza incolmabile"

Youtrend dà per certa la vittoria del No al referendum costituzionale della giustizia. Secondo quanto scrive su X l'Istituto, con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile: Sì al 45,6%, No al 54,4%.

Ore 16.11 - Conte, "ce l'abbiamo fatta"

"Ce l'abbiamo fatta, viva la Costituzione": è il primo commento di Giuseppe Conte, leader del M5s.

Ore 16.09 - Bignami, "Quando gli italiani si esprimono va accettato"

"L'affluenza elevata è sempre una buona notizia. Era un provvedimento nel programma elettorale e avevamo il dovere di portarlo avanti e abbiamo chiesto agli italiani di esprimersi. E quando si esprimono va accettato. Io speravo ovviamente in un risultato diverso". Lo ha affermato Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, parlando fuori da Montecitorio. Il risultato del referendum "non incide sulle sorti del governo, lo abbiamo sempre detto e lo diciamo ora".

Ore 16.05 - Zanon: "Ora ricomporre le macerie"

"C'è una certa spaccatura sul sentimento che si ha nei confronti della magistratura. Io credo che dal 24 marzo, cioè da domani, bisognerà cercare di rimettere insieme le eventuali macerie che questa campagna così aspra ha lasciato". Lo ha detto Nicolò Zanon, presidente del Comitato Sì Riforma, commentando l'esito del voto. Zanon ha sottolineato la necessità di una fase di ricomposizione istituzionale e civile, indicando anche un ruolo preciso per l'Associazione nazionale magistrati: "Non dimenticherei di sottolineare che si è costituita davvero come un soggetto politico a tutto tondo e forse da domani saranno proprio loro a dover dire qualcosa per ricostruire il rapporto di fiducia nei confronti di tutti i cittadini italiani, non soltanto di una parte".

Ore 16.02 - Seconda proiezione Rai

Sì 46,1% ​No 53,9%

Ore 15.43 - Opinio Rai: No 53,1% e Sì 46,9% Copertura del campione del 12%

No al 53,1% e Sì al 46,9% con una copertura del campione del 12%. E' la prima proiezione del Consorzio Opinio per la Rai.

Ore 15.39 - Referendum, intention poll Tecnè Rete4, No cresce: 50-54%, Sì 46-50% Copertura 75 per cento del campione

Lieve crescita del No al Referendum costituzionale sulla giustizia nel secondo Intention poll di Tecnè (copertura 75 per cento del campione) diffuso nel corso dello speciale Quarta Repubblica su Rete4. Il No ora è quotato fra 50 e il 54 per cento, il Sì fra il 46 e il 50.

Ore 15.33 - Bachelet: Italiani affezionati alla Costituzione

Giovanni Bachelet, Presidente del comitato "Società civile per il NO nel REFERENDUM costituzionale", commenta a caldo il primo exit pool reso pubblico e, dalla sede del Centro Congressi Frentani, a Roma dice: " Non commenterei le previsione, piuttosto, commenterei piuttosto l'alta adesione registrata al voto. Il Cittadini hanno voluto partecipare ed è riemersa l'isola degli astenuti poi, quale sarà il risultato di questa emersione, non lo sappiamo mai il fatto di avere fatto tornare la voglia di votare è un dato estremamente positivo". "Mi pare già un risultato notevole del Comitato Società Civile - spiega Bachelet - e di tutti gli altri che hanno fatto campagne per il voto in questi mesi. La nostra campagna ha avuto un peso importante perché avevamo una grande Comitato in cui c'erano tante associazioni, ovviamente anche gli altriCOmittai hanno svolto un ruolo importante e i partiti hanno anche loro dato un contributo". "Concluderei dicendo che evidentemente gli italiani sono più affezionati alla costituzione di quanto non lo siano partiti".

Ore 15.36 - Intention poll Tecnè-Tgcom 24: avanti il no al 49-53%

Il primo intention poll di Tecnè per Tgcom 24 sul referendum sulla giustizia vede il sì al 47-51% e il no al 49-53%.

Ore 15.18 - Referendum: a metà dei seggi, l'affluenza è al 58,54%

L'affluenza al voto per il Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è il 58,54%. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a oltre il 50% dei seggi.

Ore.15.10 - Referendum, Tajani segue lo spoglio da Montecitorio

In occasione dello spoglio del Referendum sulla giustizia, Forza Italia ha aperto la sala Colletti del palazzo dei gruppi parlamentari della Camera. E negli uffici del gruppo a Montecitorio sta seguendo lo spoglio il segretario nazionale Antonio Tajani.

Ore 15.09 - Referendum, affluenza al 58,92%

L'affluenza alle urne per il referendum sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura si attesta al 57,77 degli aventi diritto al voto. È quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale attraverso la piattaforma Eligendo subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. La rilevazione del Ministero dell'Interno si basa sulle comunicazioni pervenute da 3.655 seggi su un totale di 61.533 distribuiti sull'intero territorio nazionale.

Ore 15.00 - Ecco i primi exit poll

I primi dati sulla consultazione referendaria: il Sì sarebbe in una forchetta tra il 47 e il 51 per cento. Il No sarebbe in vantaggio con una forchetta tra il 49 e il 53 per cento. Le due forchette sarebbero sovrapponibili.



Ore 14.23 - Landini seguirà i risultati in via Frentani

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aspetterà i risultati della consultazione referendaria presso il Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani 4 a Roma, quartiere San Lorenzo. Il numero uno del sindacato di Corso d'Italia dovrebbe arrivare a breve, mentre i giornalisti iniziano ad affollare la sala stampa allestita nel centro congressi, che oggi ospita il Comitato Società Civile per il No al Referendum costituzionale. Atteso anche Giovanni Bachelet, presidente del Comitato. Nella mattinata di ieri, Landini ha votato presso il seggio della scuola elementare di San Polo d'Enza, provincia di Reggio Emilia, suo comune di residenza.

Ore 13.57 - Referendum: Giani, affluenza incredibile, orgoglioso dati Toscana

Quella al referendum "è un'incredibile affluenza", alle 15, quando saranno chiuse le urne, "vedremo dove si è indirizzata". E' quanto ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine di un evento a Firenze, commentando i dati sulla partecipazione al voto referendario che ieri sera in Toscana aveva toccato il 52,49%. Ad ora, ha aggiunto "sono molto felice perché comunque io credo nel referendum, nelle varie forme in cui si esprime, e credo profondamente nella democrazia", che "per un esponente del Partito Democratico è l'essenza". Secondo il governatore "il fatto che si ritorni a votare" con una percentuale "probabilmente vicina al 60%", "significa che in questo caso i toscani, gli italiani hanno capito quanto fosse importante". Un dato inaspettato alla vigilia e quindi "assolutamente non interpretabile. Comunque sia, mi sento orgoglioso di vedere la Toscana, la mia città Firenze, in testa alle classifiche nazionali sulle persone che hanno votato. Siamo sempre, e lo diciamo oggi con il treno della memoria, una regione che sa dare alla democrazia il valido contributo delle idee e della partecipazione".

Ore 13 10 - Catania, interviene la Gdf

Scatta una foto con il suo telefono cellulare mentre è al seggio elettorale della scuola Cavour di Catania ma viene scoperto e identificato dalla Guardia di finanza. La sua posizione sarà vagliata dalla Procura di Catania.

Ore 12.10 - Referendum: Meloni ha votato a Roma

Giorgia Meloni, ha votato nel suo seggio a Roma, quello della Scuola Primaria Rosalba Carriera, in zona Spinaceto. Poco prima di entrare nel plesso, la premier ha salutato una elettrice appena uscita con una stretta di mano e lo scambio di qualche frase e ha salutato anche gli operatori dell'informazione presenti. All'uscita, rispondendo a una domanda sull'affluenza alle urne, ha risposto: "L'affluenza e' una buona notizia, in generale la democrazia e' una buona notizia". La premier, a quanto si apprende, si rechera' presto a Palazzo Chigi.