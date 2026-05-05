Garlasco, Ignazio La Russa gela tutti: "Il colpevole? Santanché lo sa"

Sul delitto di Garlasco "La Russa ci mette una X, nessun colpevole". E' la previsione del presidente del Senato Ignazio La Russa,intervenuto alla presentazione del libro L'impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia, di Giancarla Rondinelli.

Un caso, ha ammesso, di cui "non sono un esperto, ma - ha osservato - conosco Santanchè, che ha già deciso mesi fa chi è colpevole e chi è innocente, quali sono le motivazioni. Quindi se volete una soluzione dettagliata del problema, rivolgetevi a Daniela, sa tutto e magari c'indovina. Io invece, molto più modestamente, mi sono fatto un'altra opinione: che alla fine non ci sarà un colpevole, perché è un processo che si trascina da tanti anni e che ha una ricostruzione due volte negata, poi accolta, adesso messa in discussione da una diversa e antitetica ricostruzione, che però è ancora quella dell'accusa, non è passata nemmeno al vaglio di un'udienza preliminare".