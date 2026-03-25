M5s, Francesco Silvestri: "Come godo!". Miseria alla Camera, FdI spiana il grillino

Non prendiamoci in giro. Ormai il livello dell'opposizione è questo. Proprio come quello delle toghe rosse che, per festeggiare la vittoria del "No" al referendum giustizia hanno stappato bottiglie di spumante e intonato cori contro Giorgia Meloni e i loro colleghi. Ecco, la sinistra in questo senso non sfigura. Già a poche ore dall'esito della votazione i principali leader del campo largo avevano sfilato insieme in piazza accompagnati da fuochi d'artificio, striscioni e bandiere. Come se avessero vinto i Mondiali di calcio.

Non è andata meglio in Parlamento, dove la sinistra ha mostrato il suo vero volto. Un esempio? Il deputato del Movimento Cinque Stelle Francesco Silvestri, che si è lasciato andare a uno sfogo buono per la curva di uno stadio. "Io sto vedendo in questo momento una serie di attività del centrodestra per deviare l'attenzione - ha urlato alla Camera -. Un aspetto personale, non so quanto c'entri col richiamo al regolamento. Ma vedervi così mi fa veramente godere, vedervi schiumare in questa maniera: è veramente una grande soddisfazione".