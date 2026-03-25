Giorgia Meloni, in dono dagli eredi Berlinguer il quadro con Garibaldi

Giorgia Meloni pazza per "La Battaglia di Ponte dell’Ammiraglio". Il premier è rimasta folgorata dall'opera di Renato Guttuso che ricorda il sacrificio compiuto da tutti i popoli oppressi per liberare la loro terra. Il presidente del Consiglio se ne sarebbe innamorata durante un incontro ufficiale alla Gnam di Roma. Stando a quanto riportato da Franco Bechis su Open, da quella folgorazione ne è scaturita la richiesta di prestito, transitata però per gli eredi del grande leader del Pci Enrico Berlinguer, attraverso una fondazione a lui dedicata che detiene molti dei dipinti del pittore.

Risultato? Meloni lo ha chiesto in prestito e ora si trova a Palazzo Chigi. Il dipinto è infatti in una delle sale più importanti, dalle quali si può immortalare Giuseppe Garibaldi e i Mille impegnati in battaglia. Giuseppe Garibaldi guida un drappello di camicie rosse, avanza verso sinistra in sella a un cavallo nero e veste la tradizionale camicia rossa. Dietro di lui sventola il tricolore italiano. Il condottiero porta un poncho messicano e alza la spada sguainata incitando i giovani all’attacco.