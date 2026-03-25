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Giorgia Meloni, in dono dagli eredi Berlinguer il quadro con Garibaldi

mercoledì 25 marzo 2026
Giorgia Meloni, in dono dagli eredi Berlinguer il quadro con Garibaldi

2' di lettura

Giorgia Meloni pazza per "La Battaglia di Ponte dell’Ammiraglio". Il premier è rimasta folgorata dall'opera di Renato Guttuso che ricorda il sacrificio compiuto da tutti i popoli oppressi per liberare la loro terra. Il presidente del Consiglio se ne sarebbe innamorata durante un incontro ufficiale alla Gnam di Roma. Stando a quanto riportato da Franco Bechis su Open, da quella folgorazione ne è scaturita la richiesta di prestito, transitata però per gli eredi del grande leader del Pci Enrico Berlinguer, attraverso una fondazione a lui dedicata che detiene molti dei dipinti del pittore. 

Risultato? Meloni lo ha chiesto in prestito e ora si trova a Palazzo Chigi. Il dipinto è infatti in una delle sale più importanti, dalle quali si può immortalare Giuseppe Garibaldi e i Mille impegnati in battaglia. Giuseppe Garibaldi guida un drappello di camicie rosse, avanza verso sinistra in sella a un cavallo nero e veste la tradizionale camicia rossa. Dietro di lui sventola il tricolore italiano. Il condottiero porta un poncho messicano e alza la spada sguainata incitando i giovani all’attacco.

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"Nel contratto fra Palazzo Chigi e Age assicurazioni enti, che fornisce la polizza assicurativa del dipinto di Guttuso, si indica infatti che la proprietà dell’opera d’arte è dell’Associazione Enrico Berlinguer, una delle tante strutture (fondazioni ed associazioni) con cui quando nacque il Pd Ugo Sposetti separò e blindò il patrimonio artistico e archivistico dei Democratici di sinistra ereditato dal Pds che lo aveva ricevuto proprio dal Pd. Ed è proprio l’ex senatore Sposetti a presiedere l’Associazione Enrico Berlinguer che si è occupata di tutte le pratiche burocratiche per trasferire l’opera di Guttuso in comodato d’uso a Palazzo Chigi su richiesta della Meloni", scrive Bechis.

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