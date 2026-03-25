Daniela Santanché, ipotesi sostituzione lampo: cosa può accadere al governo

La notizia della giornata è certamente le dimissioni di Daniela Snatanché. L'ex ministra del Turismo ha ufficializzato il suo passo indietro pubblicando rendendo pubblica una lettera rivolata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Cara Giorgia – ha scritto Santanché - ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna – ha sottolineato -. Mi premeva e mi preme sottolineare che a oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio”.
E ancora: "Non ti nascondo un po’ di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento. Ieri forse bruscamente (capirai il mio stato d’animo) ti ho rappresentato la mia non disponibilità a una mia immediata dimissione perché volevo fosse separata sia dai commenti sul referendum perché non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me, atteso anche il risultato in Lombardia e sinanche nel mio municipio.Volevo che le mie dimissioni inoltre fossero separate dalla vicenda contingente e assai diversa che ha riguardato l’On Delmastro che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo non ho difficoltà a dire 'obbedisco' e a fare quello che mi chiedi".
Dimissioni Santanchè, la lettera a Meloni: "Perché ho atteso, pago anche i conti di altri"Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni. Il ministro del Turismo ha lasciato l'incarico comunicando la ...
Per il momento non è stato ancora ufficialmente convocato un Consiglio dei ministri, ma nulla esclude che potrebbe tenersi già domani la riunione, durante la quale potrebbe arrivare sul tavolo anche il tema di una sostituzione 'lampo' della dimissionaria ministra del Turismo Daniela Santanchè. L'ipotesi di procedere alla ricomposizione della squadra di governo in tempi rapidi sta circolando nella maggioranza, subito dopo le dimissioni presentate da Santanchè.