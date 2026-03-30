FdI umilia Giuseppe Conte: "Parla mister sperpero pubblico..."

"Il piano di riarmo? Soldi buttati". Lo dice Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle alla convention "Tutta l'Europa che manca". Qui l'ex presidente del Consiglio ha detto chiaro e tondo: "L'Europa dovrebbe rafforzare la difesa comune europea, è una necessità, dobbiamo iniziare a costruire uno strumento di maggiore integrazione. La difesa unica è un progetto necessario per rispondere alle sfide, ma non ha nulla a che vedere col piano di riarmo, che sono soldi buttati".
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Eppure non sembrava pensarla così quando era lui a occupare Palazzo Chigi. A farglielo notare Fratelli d'Italia su X: "Rinfreschiamo la memoria a mister sperpero di denaro pubblico". "Conte - si legge in un post di FdI su X -, nessuno ha dimenticato quando da Presidente del Consiglio ti mettevi sugli attenti al primo 'Giuseppi' e acquistavi armi e aerei da guerra. L’obiettivo del 2% non è cambiato. E neppure la tua incorenza e mancanza credibilità".
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Basta pensare che nel 2020, durante il governo Conte II, le spese militari italiane in rapporto al PIL sono aumentate dall'1,3 all'1,6 per cento. Nonostante la crisi pandemica, il governo ha registrato un aumento percentuale delle spese per la difesa, portandole a circa 25 miliardi di euro. Tutti motivi per cui, attraverso un tweet, Donald Trump si era augurato che "Giuseppi" rimanesse presidente del Consiglio italiano a lungo. Ma oltre ai soldi spesi nelle armi, difficile dimenticare il buco lasciato da Conte nelle casse dello Stato a causa di Superbonus e reddito di cittadinanza. Il primo ha causato un impatto stimato in oltre 150-160 miliardi di euro a fine 2024. Il secondo ha generato costi complessivi per circa 34,5 miliardi di euro fino a dicembre 2023.
Conte, nessuno ha dimenticato quando da Presidente del Consiglio ti mettevi sugli attenti al primo “Giuseppi” e acquistavi armi e aerei da guerra.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) March 29, 2026
L’obiettivo del 2% non è cambiato. E neppure la tua incorenza e mancanza credibilità. pic.twitter.com/DK1dHvJEdp