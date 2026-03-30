FdI umilia Giuseppe Conte: "Parla mister sperpero pubblico..."

"Il piano di riarmo? Soldi buttati". Lo dice Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle alla convention "Tutta l'Europa che manca". Qui l'ex presidente del Consiglio ha detto chiaro e tondo: "L'Europa dovrebbe rafforzare la difesa comune europea, è una necessità, dobbiamo iniziare a costruire uno strumento di maggiore integrazione. La difesa unica è un progetto necessario per rispondere alle sfide, ma non ha nulla a che vedere col piano di riarmo, che sono soldi buttati".

Giuseppe Conte, molla il gas di Putin per prendersi il campo largo La gara per la leadership del centrosinistra, ormai ufficialmente iniziata, ieri ha sfiorato uno dei nodi ancora irrisol...

Eppure non sembrava pensarla così quando era lui a occupare Palazzo Chigi. A farglielo notare Fratelli d'Italia su X: "Rinfreschiamo la memoria a mister sperpero di denaro pubblico". "Conte - si legge in un post di FdI su X -, nessuno ha dimenticato quando da Presidente del Consiglio ti mettevi sugli attenti al primo 'Giuseppi' e acquistavi armi e aerei da guerra. L’obiettivo del 2% non è cambiato. E neppure la tua incorenza e mancanza credibilità".

PiazzaPulita, Giuseppe Conte-show: "Il potere della matita", travolto dalle critiche "Pensate, lo dico ai telespettatori, il potere della vostra matita messa su un foglio di carta nel segreto dell&rsq...