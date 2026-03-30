FdI inchioda i grillini: "Bugiardi". L'ultima balla

Che imbarazzo per il Movimento 5 Stelle... "La stima di spesa per la difesa è pari al 2,01% del PIL. A 'mister sperpero di denaro pubblico' ricordiamo che l’obiettivo del 2% è stato confermato proprio quando era lui presidente del Consiglio. E allora una domanda è inevitabile: l’onestà, dove l’hai lasciata, Conte?". Una risposta, quella di Fratelli d'Italia su X, arrivata a un post del Movimento 5 Stelle. Qui i grillini hanno scritto: "Incredibile! Se ne fregano delle sofferenze dei cittadini ma pensano a foraggiare le lobby delle armi. Governo indegno!". A corredo una foto che ritrae Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Quanto basta a scatenare il partito del premier che li liquida con "bugiardi come il vostro leader".

E infatti, nel 2018, quando Conte era premier, aveva partecipato al vertice NATO confermando le spese in difesa al 2 per cento del Pil: "L'Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla NATO e impegni di spesa che noi non abbiamo alterato, quindi nessuna spesa aggiuntiva", aveva dichiarato il presidente del Consiglio, aggiungendo che le richieste di Trump erano fondate. "Vorrei dichiarare pubblicamente che nel momento in cui gli Stati Uniti dicono che loro contribuiscono alle spese per la difesa in modo eccessivamente gravoso per la loro nazione, rispetto ai contributi degli altri Paesi, dicono qualcosa che corrisponde alla realtà".