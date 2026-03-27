Giuseppe Conte batte Elly Schlein: sondaggi, dove il grillino pesca voti

Forse adesso si capiscono meglio i motivi della smania di Giuseppe Conte. Quell’improvvisa voglia di primarie per la scelta del candidato premier del “campo largo” che il presidente del M5S ha esternato mentre era ancora in corso lo spoglio delle schede del referendum. Tra un coro “Bella ciao” e un tappo di spumante che salta in piazza. Vuoi vedere che l’ex premier- neanche troppo “sotto sotto” - pensa di soffiare a Elly Schlein la vittoria ai gazebo? Due sondaggi dopo, la risposta è: sì. Conte ha spalancato le porte alla conta popolare – novità per i pentastellati – perché numeri alla mano è convinto di sbaragliare la concorrenza del Pd e provare a coronare, così, il suo sogno: tornare a Palazzo Chigi.

Carlo Calenda aveva capito tutto. «Sarà Conte il leader», aveva profetizzato dagli studi de La 7 martedì mattina. Poi la sera, dagli studi di Porta a Porta, è arrivata la prima conferma: se si votasse oggi, sarebbe proprio l’ex avvocato del popolo grillino il favorito per sfidare Giorgia Meloni. A elaborare la stima, Noto Sondaggi. E dunque: l’ex premier diventerebbe il frontman del “campo largo” conquistando il 43% dei sondaggi. A seguire, Schlein con il 37% e uno dei due leader di Avs, Angelo Bonelli, con il 12%. Indeciso l’8% dei sostenitori del centrosinistra. E qui vale la pena citare un’altra profezia di Calenda: «Vincerà Conte perché mezzo Pd pensa che sia un candidato più forte di Schlein contro Meloni». Dal sondaggio dell’istituto fondato da Antonio Noto, infatti, emerge un altro aspetto interessante: mentre tutto il M5S si schiererebbe granitico al fianco di Conte, non sarebbe così per gli elettori democratici, visto che il 12% di loro sarebbe pronto a votare l’ex premier pentastellato invece della leader Schlein. Mentre Conte incasserebbe il 95% dei voti grillini, Elly dovrebbe accontentarsi del 70% di quelli dem, dovendo fare i conti con l’emorragia in direzione dell’alleato.