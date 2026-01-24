Fiorello sbeffeggia Fico e sinistra: "Scusate, sono..."

Fiorello non si risparmia neppure su Cinque Stelle e sinistra. Accade durante La Pennicanza, il programma da lui condotto su Radio2. Qui il mattatore per eccellenza, insieme a Fabrizio Biggio, lascia spazio a una imitazione di Roberto Fico, neo presidente della Regione Campania sostenuto dai grillini e dal Partito democratico. E proprio su questo ironizza Fiorello: "Scusate, sono il presidente Fico… ma io a che corrente politica appartengo? Al Movimento Cinque Stelle? E col centrosinistra… sono la stessa cosa?".
E ancora, in più di un'occasione, il Fico di Fiorello e Biggio telefona in diretta: "Scusate, sapete la password del computer del presidente della Regione Campania? No perché De Luca non me le vuole dare". Un chiaro riferimento alla guerra dichiarata dall'ormai ex presidente della Regione.
Proprio sugli attacchi di De Luca al "campo largo", Fico - a margine dei lavori del Consiglio regionale della Campania - ha replicato che "noi stiamo lavorando sul programma che abbiamo presentato. Io guardo al futuro, al lavoro della mia giunta, del consiglio e alla realizzazione di obiettivi importanti che riguardano il benessere delle persone". D'altronde De Luca, con la sua ricandidatura a sindaco di Salerno, sta mettendo in crisi l’alleanza elettorale uscita vincente alle ultime Regionali.