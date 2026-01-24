Fiorello sbeffeggia Fico e sinistra: "Scusate, sono..."

Fiorello non si risparmia neppure su Cinque Stelle e sinistra. Accade durante La Pennicanza, il programma da lui condotto su Radio2. Qui il mattatore per eccellenza, insieme a Fabrizio Biggio, lascia spazio a una imitazione di Roberto Fico, neo presidente della Regione Campania sostenuto dai grillini e dal Partito democratico. E proprio su questo ironizza Fiorello: "Scusate, sono il presidente Fico… ma io a che corrente politica appartengo? Al Movimento Cinque Stelle? E col centrosinistra… sono la stessa cosa?".

E ancora, in più di un'occasione, il Fico di Fiorello e Biggio telefona in diretta: "Scusate, sapete la password del computer del presidente della Regione Campania? No perché De Luca non me le vuole dare". Un chiaro riferimento alla guerra dichiarata dall'ormai ex presidente della Regione.