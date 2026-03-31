Giuseppe Conte premier, il piano del Pd per blindare il Quirinale

Continua, nel centrosinistra, il dibattito sulle primarie. Parallelo all’altro dibattito, più sottotraccia, ma altrettanto vivo, di cui Libero, ieri, ha dato conto: quello su chi sarà il prossimo inquilino del Quirinale. Anche perché le due partite sono strettamente intrecciate. Non siamo più nella Prima Repubblica, dove il manuale Cencelli era rigidamente osservato nella distribuzione di tutte le cariche. Ma anche ora certi equilibri vanno rispettati. Per cui, in questi giorni, gira un ragionamento che ha una sua ferrea logica: se il M5S dovesse conquistare Palazzo Chigi, il Quirinale spetterebbe gioco forza al Pd. E viceversa. Se il Pd conquista Palazzo Chigi, il Colle più alto deve andare al secondo partito della coalizione, presumibilmente il M5S. Ma siccome, si dice, il M5S non ha grandi candidati adatti per il Quirinale, sarebbe preferibile che per quella carica corresse un dem. O una personalità vicina al Pd. Un’altra ragione per cui, tra i notabili del Pd, non dispiace così tanto l’ipotesi che Palazzo Chigi vada a Conte. Nella rosa dei candidabili, si sfila Giuliano Amato, che in una lettera a Libero fa notare che, per ragioni di età, il suo nome non può essere in campo. «Sto per compiere 88 anni, quando Sergio Mattarella lascerà l’incarico potrei averne più di 90. Se dovessi avanzare o accettare una candidatura del genere, troverei in ciò la prova irrefutabile di una mia sopravvenuta demenza senile».

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IL NODO Del resto, non c’è il rischio che i nomi manchino. Semmai il problema sarà sfogliare la rosa. Intanto, però, c’è da sbrogliare la matassa della partita collegata al Quirinale: quella per Palazzo Chigi. Matassa che si fa sempre più ingarbugliata. Se, infatti, cresce tra i notabili la voglia di convincere Schlein a farsi da parte, anche chi la vorrebbe candidato premier, teme sempre di più che, per lei, le cose si mettano male. È sempre più evidente, infatti, che se le primarie si faranno, la competizione sarà vera, senza rete, aperta a qualunque esito. Non una incoronazione, come accadde per Romano Prodi o Walter Veltroni, ma una sfida vera. Come - quasi un contrappasso - accadde tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. E se proprio si dovesse scommettere, è probabile che a vincerle potrebbe essere il leader del M5S.

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A confermarlo è un altro studio, questa volta di Yoodata, secondo cui la variabile determinante sarà la partecipazione: «Con affluenza bassa (sotto 700mila)», spiega Alessandro Amadori, direttore scientifico di Yoodata, «prevale il nocciolo duro del Pd e Schlein sarebbe avvantaggiata. Con partecipazione intermedia (700mila-1,2 milioni), la sfida diventerebbe equilibrata grazie all’ingresso degli elettori “ibridi”. Oltre 1,2 milioni, invece, entrerebbe in campo un'area più larga, potenzialmente favorevole a Conte. In ogni caso, il numero dei votanti conterà quanto- se non più - dei candidati stessi", conclude Amadori.

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