I dem vogliono vietare la kermesse della Lega

A furia di gridare al regime, è finita che il regime è arrivato davvero, ma è rosso, ha le insegne del Partito democratico e ha Milano come quartier generale. I fatti. Il Pd milanese vuole impedire alla Lega di fare la manifestazione del prossimo 18 aprile, che ha come temi forti il classico “Padroni a casa nostra” e il contrasto all’immigrazione clandestina, tramite remigrazione. Cioè: chi viene qui per lavorare è il benvenuto, chi viene per delinquere deve essere rispedito a casa sua. Remigrato, appunto. Un concetto semplice, ma non per la sinistra, che da sempre sogna di sostituire popolo ed elettorato con migranti di seconda e terza generazione più inclini a votare “dalla parte giusta”.

Tornando a Milano, a mettere nero su bianco il “niet” alla piazza leghista è stata la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, esponente del Pd, che ha depositato un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta «ad esprimere ferma condanna nei confronti dei contenuti della manifestazione, dichiarandoli incompatibili con l’identità civile e democratica di Milano e a portare al prefetto e al questore le preoccupazioni della cittadinanza e del Consiglio comunale, richiedendo una ulteriore valutazione rigorosa sull’opportunità di autorizzare l’evento per motivi di ordine pubblico e per la palese violazione della Carta costituzionale». Questo il sunto di due paginette grondanti retorica buonista. La stessa che ha fatto di Milano la città più insicura d’Italia.