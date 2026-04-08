Davide Casaleggio travolge Conte: "Buon leader del Pd", esplode il caso

Davide Casaleggio attacca duramente Giuseppe Conte, candidato alla leadership del centrosinistra e al nuovo corso del M5S: "L’ho sempre detto sarebbe un ottimo leader per il Pd" anche perché "Il Campo largo lo vedo sempre più stretto", spiega in un'intervista al Corriere. Figlio di Gianroberto Casaleggio, fondatore del Movimento 5 Stelle che conquistò oltre il 30% dei voti, Casaleggio Jr non risparmia critiche all’ex presidente del Consiglio, emerso nel 2018 grazie a Beppe Grillo e oggi alla guida di un partito disconosciuto da chi lo ha ideato.

Secondo Casaleggio, cambiare nome e simbolo al M5S sarebbe "un atto di chiarezza, non di debolezza". "Il miglior modo di rispettare la storia del Movimento" è "chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più. C’è una sentenza del Tribunale di Genova che chiarisce che il logo non è di proprietà dell’attuale associazione". Casaleggio critica il profondo cambiamento del Movimento, ormai lontano dai suoi valori originari.