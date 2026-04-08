Sondaggio Ghisleri, dov'è ora Fdi. Il Pd inchiodato crolla di nuovo

Fratelli d'Italia resta primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. Anche se dalla rilevazione emerge un certo calo di FdI, allo stesso tempo si registra il crollo anche delle forze di opposizione, Pd in testa, che sembrano non approfittare affatto di questo momento. Scendendo nel dettaglio delle cifre, il partito di Giorgia Meloni perde il 2% rispetto alla rilevazione dello scorso 4 marzo e si attesta al 27,3%; mentre i dem di Elly Schlein calano dello 0,7 e si attestano al 22,3%. A seguire, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece guadagna l'1,2% portandosi all'11,7%.

Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani che cede lo 0,2 e si attesta ora all'8,8%; e la Lega di Matteo Salvini che perde la stessa cifra e registra l'8,3%. Stabile al 6,5% Alleanza verdi e sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Infine, in fondo alla classifica i partiti minori: Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci è al 3,4% con un +0,1%; Azione di Carlo Calenda è al 3,2% con un +0,4%; Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,4% con un meno 0,2%; +Europa di Riccardo Magi guadagna mezzo punto percentuale ed è all'1,9%; Noi Moderati di Maurizio Lupi è allo 0,7% con un guadagno dello 0,2%.