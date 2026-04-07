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Sondaggio Termometro Politico, finito l'effetto-referendum: Pd, M5s e Avs, che batosta

martedì 7 aprile 2026
Sondaggio Termometro Politico, finito l'effetto-referendum: Pd, M5s e Avs, che batosta

1' di lettura

L'effetto-referendum è già finito. A distanza di settimane dal voto, il campo largo perde decimali. Stando alla rilevazione effettuata da Termometro Politico, Fratelli d'Italia si piazza al 29,2 per cento. Il partito di Giorgia Meloni si mantiene stabile su numeri piuttosto alti. Per quanto riguarda il centrodestra, Forza Italia, poi, resta all'8 per cento, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana. A fare un passo avanti è la Lega di Matteo Salvini che vola al 7,6. Il Carroccio guadagna così tre decimi. Per quanto riguarda il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, eccolo al 3,4 per cento che perde due decimi.

Sul fronte delle opposizioni, il Partito democratico cala al 22 per cento perdendo due decimi. Non va meglio al Movimento 5 Stelle che passa al 12,1 perdendo un decimo. E ancora: Alleanza Verdi-Sinistra scende al 6,2, tre decimi in meno di una settimana fa. Tra i partiti minori Italia viva di Matteo Renzi, al 2,4, e +Europa all'1,8. Fuori dalle coalizioni, Azione di Carlo Calenda resta al 3 per cento. Il campo largo, sommando i risultati di tutti i partiti che lo compongono sulla carta, arriva al 44,5%. Insomma, ben lontano dal centrodestra.

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Buone notizie anche sulla questione del voto anticipato sostenuto in questi giorni da qualche esponente di sinistra: il 64,8 per cento degli interpellati si oppone all'idea sostenendo che non servono "polemiche strumentali" e che è giusto che la legislatura arrivi alla sua fine, anche per "serietà istituzionale". 

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